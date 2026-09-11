Depuratore di Borghetto: via libera all’ampliamento, il depuratore sale ad una capacità di 166mila abitanti

Passi in avanti per la tutela ambientale e la gestione del servizio idrico nel ponente savonese. La Provincia di Savona ha ufficialmente autorizzato l’ampliamento del depuratore di Borghetto Santo Spirito, accogliendo la richiesta presentata da Servizi Ambientali SpA.

Grazie a questo intervento, la capacità di trattamento dell’impianto aumenta fino a raggiungere i 166.000 abitanti equivalenti. Un potenziamento strategico che consentirà a diversi Comuni del comprensorio di collegarsi direttamente alla rete fognaria e depurativa, ottimizzando la gestione degli scarichi e garantendo uno standard di pulizia superiore per le acque marine della costa.

L’opera si inserisce nel quadro dei progressivo adeguamento alle normative e agli standard ambientali definiti dall’Unione Europea, rappresentando un investimento strutturale per la salvaguardia dell’ecosistema marino e lo sviluppo turistico del litorale.

Il completamento del piano d’ambito richiederà tuttavia ulteriori passaggi programmatici. Per rendere pienamente operativo l’innalzamento della capacità dell’impianto, sarà necessario reperire le risorse finanziarie destinate alla realizzazione dei nuovi collettamenti fognari. In questo scenario, un ruolo chiave sarà svolto dalla futura fusione dei gestori del servizio idrico integrato in un’unica entità (APS), passaggio ritenuto fondamentale per razionalizzare gli interventi e accelerare i tempi di esecuzione.

I vertici e le istituzioni locali hanno espresso il proprio apprezzamento per il lavoro svolto dagli uffici del Settore Ambiente della Provincia e dal gestore del servizio idrico, il cui coordinamento ha permesso il raggiungimento di questo traguardo fondamentale per la tutela del territorio.