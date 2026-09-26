Dalle Ande all’Armenia: Roberto Cipresso porta a Savona il suo viaggio nel mondo del vino

Savona. Un viaggio attraverso continenti, paesaggi e culture diverse, alla scoperta di ciò che rende ogni vino unico. È questo il filo conduttore dell’incontro organizzato dall’Associazione Italiana Sommelier, Delegazione di Savona, che avrà come ospite Roberto Cipresso, enologo di fama internazionale e protagonista di alcune delle esperienze più originali della viticoltura contemporanea.

Cipresso è un uomo che è riuscito ad esplorare il mondo attraverso il vino. Il suo percorso lo ha portato dalle terre estreme delle Ande alle antiche origini della viticoltura in Armenia, passando attraverso territori molto diversi tra loro. Un viaggio professionale e umano che lo ha portato ad autodefinirsi un “cartografo del gusto”.

Ma cosa significa davvero raccontare un territorio attraverso un bicchiere di vino? Per rispondere a questa domanda, Cipresso accompagnerà il pubblico, attraverso racconti, esperienze e curiosità raccolti durante i suoi viaggi.

Il vino, infatti, non nasce soltanto dall’uva. Il luogo in cui una vite cresce, il clima, la composizione del terreno e la storia di un territorio possono lasciare un’impronta profonda nel bicchiere. E così una degustazione può trasformarsi in un vero e proprio viaggio sensoriale, capace di raccontare luoghi anche molto lontani da noi attraverso aneddoti, avventure e sorprendenti scoperte legate alla geologia e alla viticoltura.

Dalle montagne alle terre più estreme, dalle antiche culture del vino ai territori ancora tutti da esplorare, ogni assaggio diventerà così una piccola finestra sul mondo.

Un appuntamento pensato per gli appassionati, ma anche per chi semplicemente è curioso di scoprire cosa si nasconde dietro un bicchiere di vino e quanto possa essere grande il viaggio che lo precede.

L’appuntamento è per giovedì 8 ottobre alle ore 20.30 a Villa Cambiaso, a Savona. Per partecipare è possibile effettuare la prenotazione sul sito www.aisliguria.it.