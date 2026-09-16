Dalla cattedra ai filari: a Ortovero le scuole secondarie protagoniste della vendemmia

Ortovero. La scuola si sposta tra i filari per una lezione che unisce tradizione, didattica e valorizzazione del territorio. Giovedì 17 settembre, il programma di Rai 3 Liguria “Buongiorno Regione” farà tappa a Ortovero per raccontare da vicino un’esperienza educativa unica, che vede gli studenti delle scuole secondarie di primo grado (plesso di Ortovero) impegnati in prima persona nelle attività di vendemmia all’interno delle vigne della cooperativa.

L’iniziativa, giunta con successo alla sua seconda edizione, è promossa dall’Istituto Comprensivo di Alassio in stretta sinergia con il Comune di Ortovero e la Cooperativa Viticoltori Ingauni, la più grande cooperativa vitivinicola della Liguria.

Tra aule tematiche, banchi che si svuotano per far posto al movimento e un forte legame con le eccellenze del territorio, l’offerta formativa della scuola secondaria di Ortovero continua a rinnovarsi. Al centro c’è la sperimentazione della didattica DADA (Didattiche per Ambienti di Apprendimento), un approccio che rivoluziona il concetto tradizionale di lezione: sono gli studenti a spostarsi nei diversi ambienti di apprendimento, pensati e allestiti ad hoc per ciascuna disciplina, stimolando così curiosità e partecipazione attiva.

Un’energia e un dinamismo confermati dai numeri di quest’anno: l’istituto ha accolto ben 64 nuovi alunni nelle classi prime, un traguardo importante che ha reso necessaria l’istituzione di tre sezioni. Un risultato in controtendenza che premia il lavoro della Dirigente Scolastica Sabina Poggio e del corpo docente, fortemente impegnati nella promozione e nello sviluppo di questa metodica innovativa.

Al contempo, la scuola non dimentica l’identità locale. È ormai un appuntamento fisso e di grande valore il concorso che vede gli studenti impegnati nella creazione dell’etichetta per il Pigato DOC, un’iniziativa realizzata in collaborazione con la cooperativa Viticoltori Ingauni. Giunto al suo secondo anno di consolidata tradizione, il progetto permette ai ragazzi di toccare con mano l’economia, la storia e le tradizioni della valle, unendo la creatività alla valorizzazione delle eccellenze enologiche del territorio.

Un percorso formativo strutturato, quindi, che unisce la pratica agricola alla creatività: i ragazzi sono infatti protagonisti di un concorso di ideazione di etichette, valutate da una giuria di esperti di grafica e pittura. L’opera vincitrice viene poi concretamente stampata e applicata sulle bottiglie di Pigato prodotte dalla cooperativa.

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L’appuntamento televisivo sarà anche l’occasione per valorizzare le eccellenze del territorio e il tessuto produttivo locale, citando tra i recenti risultati di rilievo anche l’importante traguardo raggiunto dall’azienda Durin, che si è aggiudicata la Gran Medaglia d’Oro per il suo Pigato Braie 2024 al Mondial des Vins Extrêmes, organizzato dal Cervim, in Valle d’Aosta, l’unica manifestazione enologica mondiale dedicata ai vini prodotti da viticolture eroiche. La cantina ha anche ospitato una fan di eccezione, la cantante Annalisa, che dopo aver degustato le bollicine di Pigato “Basura” ha voluto fare visita direttamente alla cantina di Ortovero.

“Siamo orgogliosi di ospitare le telecamere di Rai 3 per raccontare un progetto che unisce scuola, tradizione e futuro” – sottolinea l’Amministrazione comunale –. “Vedere i nostri ragazzi vivere la vendemmia e firmare con la loro creatività le etichette del nostro Pigato è il modo migliore per tramandare l’amore e il rispetto per la nostra terra e per le eccellenze locali, come dimostrano anche i recenti e prestigiosi risultati ottenuti da Durin”.

Infine, il Comune ortoverese per l’anno scolastico in corso offre un servizio di trasporto con due scuolabus per gli iscritti al plesso di Ortovero, considerando la presenza di alunni delle secondarie provenienti da dieci comuni diversi di tutto il comprensorio.