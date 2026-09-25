Dal 28 settembre la settimana per la prevenzione del rischio cardiovascolare, ecco gli appuntamenti nel savonese

Liguria. Dal 28 settembre appuntamenti presso le Case della Comunità della Liguria con cardiologi, infermieri, professioniste e professionisti per la cura del cuore. In occasione della Giornata Mondiale del Cuore e della Settimana per la prevenzione del rischio cardiovascolare, Azienda Tutela della Salute Liguria, con il coinvolgimento delle cinque aree sociosanitarie locali, promuove iniziative ad accesso libero in tutta la regione.

Nello specifico il programma delle iniziative prevede i seguenti appuntamenti nel savonese.

In ASL2 il 28 settembre si svolgeranno visite cardiologiche ad accesso libero dalle 14,00 alle 16,00 presso la Casa della comunità di Abenga in viale Martiri della Foce 40 (ospedale Santa Maria di Misericordia) e dalle 14,30 alle 16,30 presso la Casa della Comunità di Finale Ligure in via della Pineta 6 (struttura Ruffini).

“Sarà un’occasione per le cittadine e i cittadini di tutta la Liguria di prendersi cura del proprio cuore – dichiara Marco Damonte Prioli, direttore generale di ATSL. La prevenzione è estremamente importante. Ringraziamo gli specialisti e tutto il personale sociosanitario che renderà possibili queste iniziative. Ringraziamo i Direttori delle cinque aree sociosanitarie che lavorano quotidianamente per mettere in comune le buone pratiche”.

“Nelle Case della Comunità – spiega il direttore sociosanitario di ATSL, Pierluigi Vinai – si incontreranno cardiologi, infermieri, fisioterapisti, altri professionisti che consentiranno di monitorare i parametri e calcolare il proprio personale rischio cardiovascolare. Incontri ad accesso libero aperti gratuitamente a tutte e tutti. Per le cittadine e i cittadini sarà un’importante occasione per vivere le Case della Comunità come spazi aperti ai bisogni delle persone e per scoprire i tanti servizi che offrono”.

“Siamo felici di fare insieme al territorio e alle aree sociosanitarie, un ulteriore passo in avanti verso la prevenzione del rischio cardiovascolare – dichiara Michele Orlando, sirettore sanitario di ATSL – Siamo impegnati a rafforzare le strutture di cardiologia della Liguria. La prevenzione è il tassello fondamentale per corretti stili di vita. Auspico che ogni cittadino possa accogliere il nostro invito presso le Case della Comunità”.