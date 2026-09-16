Dal 18 al 20 settembre torna SportUp Savona, la manifestazione con oltre 80 società e associazioni

Savona. Tre giorni per raccontare lo sport, valorizzare il tessuto associativo della città e trasformare Savona in un grande spazio aperto di partecipazione. Dal 18 al 20 settembre torna SportUp Savona 2026, la manifestazione che riunisce oltre 80 società e associazioni e porta sport, attività, esibizioni e iniziative nel cuore della città.

Piazze, strade, impianti e spazi commerciali diventeranno luoghi di incontro e di pratica sportiva, con un programma capace di coinvolgere generazioni diverse e discipline molto differenti: dagli sport più conosciuti alle attività più originali, passando per danza, arti marziali, discipline paralimpiche, attività cinofile, fitness, sport acquatici e iniziative dedicate ai più piccoli.

Un appuntamento che negli anni è cresciuto insieme al movimento sportivo savonese, diventando un momento riconoscibile dell’inizio della nuova stagione: “In questi 5 anni SportUp ha continuato a crescere, coinvolgendo sempre più società sportive. Oramai è riconosciuta da tutti come la festa dello sport savonese e l’appuntamento di avvio stagione. Lo sforzo per la sua realizzazione è importante e di questo ringrazio gli organizzatori Marzia Pistacchio e Nico Amoroso, però altrettanto importante è ogni volta il risultato, che dimostra la vitalità e l’energia del movimento sportivo savonese”.

È il commento dell’assessore allo Sport Francesco Rossello, che sottolinea il percorso compiuto dalla manifestazione e il valore della rete di società e associazioni che contribuiscono alla sua realizzazione: “SportUp rappresenta un’occasione importante per portare questa ricchezza direttamente nelle strade e nelle piazze, avvicinando i cittadini allo sport e dando visibilità al lavoro quotidiano di società, tecnici, volontari e atleti”.

SportUp prenderà il via venerdì 18 settembre. La mattinata sarà dedicata alle scuole con la School of Sport, allo Stadio Valerio Bacigalupo, dalle 9 alle 12: un momento pensato per avvicinare bambini e ragazzi alle diverse discipline sportive attraverso attività e dimostrazioni.

Alle 18, da Piazza Sisto IV, partirà la grande parata inaugurale. Le oltre 80 società e associazioni partecipanti sfileranno insieme fino a Piazza Diaz, dove la cerimonia di apertura sarà accompagnata dall’esibizione dei “Nati da un Sogno”.

Sarà il momento ufficiale di apertura di una tre giorni che coinvolgerà l’intera città.

Sabato 19 e domenica 20 settembre il cuore di Savona sarà animato dalle attività di SportUp. Piazza Sisto IV, Piazza Pertini, Via Manzoni, Via Astengo, Corso Italia, Via Ratti e il Centro Commerciale Il Gabbiano ospiteranno dimostrazioni, esibizioni, prove e attività sportive. Il programma comprende calcio, basket, volley, baseball, rugby, football americano, judo, karate, kung fu, pugilato, scherma, pattinaggio, atletica, golf, tiro con l’arco, canottaggio, danza, fitness, nordic walking e molte altre discipline.

Il pubblico potrà assistere alle dimostrazioni, incontrare atleti e tecnici e, dove previsto, partecipare direttamente alle attività.

Accanto alle discipline tradizionali, SportUp propone anche appuntamenti capaci di coniugare sport, spettacolo, cultura e identità del territorio. Tra questi il Lancio dello Stoccafisso, la scuola di nuoto per sirene, le attività cinofile, i giochi di ruolo, i duelli medievali e gli scacchi giganti. Spazio anche alla storia dello sport con Time Travels, attraverso una mostra dedicata all’abbigliamento sportivo d’epoca e all’evoluzione delle divise e delle discipline nel tempo.

SportUp è anche partecipazione e socialità. I “Giochi senza Quartiere”, a cura di Auser, coinvolgeranno diverse realtà cittadine in una serie di prove all’insegna della collaborazione e del divertimento, favorendo l’incontro tra generazioni. Grande attenzione sarà dedicata ai bambini con il Ludobus, che porterà giochi, animazione e attività creative. E naturalmente ci sarà Baletta, la mascotte di SportUp, ormai diventata uno dei simboli della manifestazione e protagonista delle iniziative dedicate ai più piccoli.

L’accessibilità e la partecipazione saranno elementi centrali dell’edizione 2026. La cerimonia inaugurale sarà tradotta in Lingua dei Segni Italiana (LIS) e saranno presenti i Volontari Lilla, con l’obiettivo di favorire la partecipazione delle persone con disabilità e fragilità. Nel programma troveranno spazio anche attività sportive inclusive e paralimpiche, a conferma della volontà di costruire una manifestazione aperta e accessibile.

Lo sport sarà protagonista anche sul fronte della solidarietà. Sabato 19 settembre, alle 17, Piazza Pertini ospiterà “Lo Show dei Maestri”, appuntamento benefico a favore dell’Associazione Amici del Centro Oncologico Bianucci. Un momento nel quale sport e spettacolo diventano anche occasione concreta di sostegno al territorio.

La manifestazione si estenderà anche al Centro Commerciale Il Gabbiano, dove saranno presenti attività sportive e iniziative rivolte a famiglie e pubblico. Un ulteriore spazio per incontrare le società partecipanti, conoscere discipline e associazioni e vivere lo spirito di SportUp anche al di fuori del centro cittadino.

Per conoscere nel dettaglio tutte le attività, gli orari, le discipline e le sedi della manifestazione è disponibile il programma online di SportUp Savona 2026. La piattaforma consente di avere a portata di smartphone tutte le informazioni utili per organizzare la propria partecipazione durante le tre giornate.