Dal 14 al 17 settembre “Gli Artisti dei percorsi dell’arte” sbarcano ad Alassio con Vittorio Sgarbi

Alassio. Gli Artisti dei Percorsi dell’Arte, talenti emergenti attentamente selezionati, giungono ad Alassio per la seconda edizione nella Città del Muretto. Martedì 15 settembre, dalle ore 17 alle 19, in occasione della mostra, sarà presente il professor Vittorio Sgarbi.

All’incontro porterà i saluti istituzionali il sindaco Marco Melgrati e interverranno Carlo Bagnasco, conservatore e curatore di Villa Pompeo Mariani di Bordighera, e la curatrice della mostra Doriana Della Volta.

Il percorso espositivo propone le opere di una sessantina di artisti provenienti da tutta Italia, accompagnati da artisti museali, offrendo al pubblico una panoramica sulle diverse espressioni e sensibilità artistiche presenti nel progetto. Il gruppo, che riunisce complessivamente oltre 500 artisti, è stato creato ed è seguito dalla curatrice Doriana Della Volta, che da anni ne accompagna il percorso e ne promuove le attività espositive.

“Gli Artisti dei percorsi dell’arte” si caratterizza anche per l’attenzione alla valorizzazione dei luoghi e delle bellezze del territorio italiano. Le esposizioni vengono infatti ospitate in contesti di particolare interesse storico, artistico e paesaggistico, creando un dialogo tra le opere contemporanee e i luoghi che le accolgono e contribuendo così a promuovere, attraverso l’arte, borghi, città e territori italiani. Nel corso degli anni il progetto ha toccato realtà da nord a sud, tra cui Orta San Giulio, Ortigia, Ragusa Ibla, Firenze, Milano, Taggia, Venezia, Bordighera, Seborga e Terni. Un percorso nel quale l’arte contemporanea si apre inoltre al confronto con altri linguaggi: in alcune occasioni le esposizioni sono state accompagnate da momenti dedicati alla danza, mentre in altri contesti il rapporto tra arte e musica ha rappresentato un elemento centrale, come avvenuto al Castello di Belgioioso con appuntamenti legati anche alla musica jazz. Una formula che amplia l’esperienza espositiva e porta le opere a dialogare con la storia, l’architettura, la musica e le diverse espressioni della cultura contemporanea. L’approdo ad Alassio si inserisce in questa filosofia, portando le opere e gli artisti all’interno dell’ex Chiesa Anglicana, uno dei luoghi storici della città, e proponendo anche qui un incontro tra arte contemporanea, identità del territorio e patrimonio culturale.

Il sindaco di Alassio Marco Melgrati dichiara: “Siamo veramente lieti di ospitare per la seconda volta nella nostra città questo importante progetto artistico, che riunisce numerosi artisti di talento e che trova nell’ottima regia di Doriana Della Volta un importante elemento di valore Rivolgiamo un caloroso benvenuto al professor Vittorio Sgarbi, la cui presenza rappresenta un’occasione preziosa per il pubblico e per gli artisti coinvolti, e ringraziamo Carlo Bagnasco per il suo contributo”.

L’esposizione ad Alassio sarà visitabile dal 14 al 17 settembre, dalle ore 17 alle ore 19. Ingresso libero.