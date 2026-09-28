Da Savona alla ribalta nazionale: a Monza l’anteprima di “Alice nel Paese delle Meraviglie”, musical scritto dai Nati da un Sogno

Savona. Sarà il Teatro Manzoni di Monza a ospitare, sabato 3 ottobre alle ore 15, l’anteprima nazionale di “Alice nel Paese delle Meraviglie Musical“, la nuova produzione italiana inedita firmata da ItaliaShow (azienda di Genova) e Nati da un Sogno, compagnia di Savona. Uno spettacolo originale e di grande impatto visivo che porta in scena una versione spettacolare del capolavoro di Lewis Carroll, pensata per incantare i più piccoli e conquistare il pubblico di ogni età.

Dietro la magia delle scenografie fantastiche, delle musiche coinvolgenti e delle coreografie, lo spettacolo cela una chiave di lettura profondamente contemporanea. La protagonista è un’Alice tredicenne stanca di sentirsi ripetere che è “ora di crescere” e di dover già decidere cosa farà da grande. Attraverso la celebre caduta nel “Paese delle Meraviglie”, inseguendo un Bianconiglio pasticcione e sempre in ritardo, Alice compirà un viaggio di formazione surreale e divertente.

Sarà proprio la caduta nel Paese delle Meraviglie a metterla di fronte a un mondo nel quale il tempo sembra avere regole tutte sue: Alice incontrerà gli abitanti di questo universo surreale e, tra una canzone, un incontro e un tè decisamente fuori dall’ordinario, scoprirà che crescere non significa smettere di sognare, ma imparare a scegliere i propri sogni. Un messaggio rivolto ai più giovani, ma anche agli adulti: non è mai troppo tardi per decidere chi vogliamo essere.

“Abbiamo voluto raccontare una Alice vicina ai ragazzi di oggi – spiega la regista e autrice Roberta Bonino –. Una ragazzina che si trova davanti alle aspettative degli adulti e alla paura di dover crescere troppo in fretta. Il Paese delle Meraviglie diventa così il luogo nel quale può perdersi, giocare, immaginare e, alla fine, ritrovare se stessa”.

Alice con Lepre, Cappellaio e Bianconiglio

Una squadra creativa molto “savonese”

A dare forma allo show è un team che vede tanti savonesi in squadra: soggetto, scrittura e regia sono di Roberta Bonino, mentre liriche e la direzione cori sono di Andrea Chiovelli, il make-up design è di Michela Atzori e le scenografie dell’albissolese Lucia Giorgio.

Con loro tanti professionisti di primo piano del teatro musicale italiano: le musiche, gli arrangiamenti e la direzione musicale portano la firma del Maestro Stefano Lori (già autore di successo per A Christmas Carol e Pinocchio); le coreografie sono curate da Giorgio Camandona (direttore artistico di Italy Bares e coreografo di Flashdance), mentre la supervisione artistica è affidata a Mauro Simone (regista, tra gli altri, di Flashdance e La Febbre del Sabato Sera e dello show di Katia Follesa, No vabbè mi adoro). Completano il team creativo la sanremese Lara Fusco (costumi), Fulvio Fusaro (disegno del suono per Artemusica), Lorenza Pasquale (light designer) e Riccardo Antonino (progetto video e grafico).

La produzione esecutiva è curata da ItaliaShow, con la direzione di produzione di Fabio Milite, l’assistenza alla produzione di Giada Ronco Milanaccio, l’ufficio stampa, il marketing e l’organizzazione del tour a cura di Italiashow coordinata da Franco Di Spirito. La produzione artistica, come detto, è dei Nati da un Sogno di Savona.

Il cast: protagonista la savonese Giulia Chiovelli

Sul palco, il ruolo della protagonista Alice è affidato all’artista savonese Giulia Chiovelli, che nonostante i suoi 14 anni ha alle spalle un curriculum di rilievo. Nel 2023 il regista Massimo Romeo Piparo la seleziona per interpretare la protagonista Matilda nell’allestimento ufficiale dell’omonimo musical: va in scena per un mese al Teatro Sistina di Roma insieme a Luca Ward, Gianmarco Pozzoli e Alice Mangione e poi in tournée italiana per un totale di oltre 40 repliche. Ruolo che ha ripreso poi nel 2025 per una seconda stagione accanto a Sebastiano Somma e Roberta Lanfranchi. Sempre nel 2025 viene chiamata a interpretare al Teatro Repower di Milano la protagonista di Cliché, spettacolo benefico per Italy Bares nel quale recita e canta accanto a Katia Follesa e Angelo Pisani e condivide il palco con 150 performer professionisti e la prima ballerina della Scala, Virna Toppi. Chiovelli si alternerà in alcune date con Giulietta Rebeggiani, attrice e doppiatrice, vista sul grande schermo in Favolacce (con Elio Germano) e Storia di una notte (con Anna Foglietta).

Giulia Chiovelli e Giada Maragno

Nel ruolo della carismatica Regina di Cuori troviamo Giada Maragno, interprete dalla solida esperienza nel musical e nella musica dal vivo. Ha lavorato in produzioni come Sister Act e We Will Rock You (Killer Queen in Italia e cover di Anastacia in Olanda) e ha prestato la sua voce a Lady Kara in Parsifal, l’ultimo album di Roby Facchinetti e Stefano D’Orazio. E’ stata inoltre protagonista di importanti esperienze internazionali e televisive come The Voice Francia.

Lo Stregatto è interpretato da Luna Racini, cantautrice, content creator e doppiatrice cantata per varie produzioni (Netflix, Paramount+ e altre). Racini si alternerà inoltre con Maragno in alcune date nel ruolo della Regina di Cuori.

Luna Racini

Completano il cast Giuliano Latella (Cappellaio Matto), Matteo Trentini (Bianconiglio), Maria Virginia Agostini (Lepre Marzolina), Giorgio Zobel (Brucaliffo), Michele Matzeu e Jury Cantarella (Pinco Panco e Panco Pinco), Matilde Pellegri (capoballetto) insieme all’ensemble composto da Elena Idini, Ricc Andrés Demartini, Christian Bondanese e Justine Caenazzo.

Note di regia

Alice ha tredici anni e un grande desiderio: fermare l’orologio. Stanca di sentirsi dire che è “ora di crescere” e di dover scegliere cosa fare da grande, vorrebbe solo che il tempo smettesse di correre. Ma il tempo, nel Paese delle Meraviglie, ha regole tutte sue…

Inseguendo un Bianconiglio pasticcione e sempre in ritardo, Alice precipita in un mondo di colori vibranti, canzoni coinvolgenti e personaggi indimenticabili. In questo viaggio magico, tra un tè folle con il Cappellaio e le parole buffe di un gatto sornione, Alice scoprirà una verità inaspettata: crescere non significa smettere di sognare, ma imparare a scegliere i propri sogni. Capirà che diventare grandi è l’avventura più incredibile di tutte, un viaggio dove l’immaginazione dell’infanzia diventa la forza per costruire il proprio futuro.

“Alice nel paese delle meraviglie” è un musical per tutta la famiglia che incanta i piccoli con la sua magia e abbraccia i grandi con un messaggio di speranza: non è mai troppo tardi per decidere chi vogliamo essere.

Informazioni e Tour

Dopo il debutto di Monza, “Alice nel Paese delle Meraviglie Musical” sarà protagonista di un lungo tour nazionale che toccherà alcuni dei principali teatri italiani. Il calendario 2026 proseguirà il 10 ottobre a Verona, quindi a dicembre farà tappa a Salerno, Napoli, Cassino, Aprilia, Alessandria, Asti, Aosta e Villadossola. Nel 2027 il tour proseguirà, tra le altre città, a Varese, Gallarate, Arezzo, Mantova, Schio, Conegliano Veneto, Bergamo, Cremona, Ferrara, Piacenza, Roma, Grosseto, Civitanova Marche, Pescara e infine Genova, dove lo spettacolo sarà in scena il 29 maggio al Teatro Politeama Genovese.