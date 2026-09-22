Da Savona alla Bulgaria: Mattia Pirotto e Aurora Minasso ai campionati europei di Savate Combat

Savona. Dal 24 al 27 settembre la Bulgaria ospiterà i campionati europei di Savate Combat 2026. Tra gli atleti convocati nella Nazionale italiana Federkombat ci sono anche due portacolori della Kick Boxing Savate Savona: Mattia Pirotto e Aurora Minasso.

Sette gli azzurri convocati dai direttori tecnici della Nazionale tra i quali Mattia Pirotto, under 21 nella categoria -60 kg, e Aurora Minasso, Senior nella categoria -65 kg.

Per entrambi sarà una sfida di grande prestigio e soprattutto un’occasione per confrontarsi con atleti provenienti delle principali realtà europee che praticano Savate.

Per Aurora Minasso non è la prima esperienza, ha di fatto partecipato ai campionati mondiali nel 2023 in Croazia nella categoria junior conquistando una medaglia d’argento.

In questo fine settimana invece sarà impegnata in una poule con avversarie provenienti da Croazia, Francia, Turchia e Ucraina

Per Mattia Pirotto invece sarà la prima esperienza in Nazionale e sarà inserito in una poule composta da diversi atleti tra i quali Turchia e Francia.

A guidare la spedizione azzurra, tra i direttori tecnici ci sarà anche Andrea Scaramozzino, che in questa occasione ricoprirà anche il prestigioso ruolo di capo delegazione della nazionale italiana.

Dunque un riconoscimento importante per il tecnico Scaramozzino dove la realtà sportiva savonese sarà rappresentata ai massimi livelli della Savate.

La delegazione italiana sarà composta da Beatrice Russo (-52 kg Senior), Mattia Pirotto (-60 kg Junior), Aurora Minasso (-65 kg Senior), Samuele Campestre (-70 kg Junior), Giada Pappadà (-60 kg Senior), Clara Barbieri (-56 kg Junior) e Mattia Fornaro (-65 kg Senior).

Lo staff tecnico è composto dai direttori tecnici nazionali Alessandro Zini e Domenico Iaia per i Juniores, Stefano Masani e Mirko Anelli per i senior. Capo delegazione Andrea Scaramozzino.

A completare la delegazione Italiana ci saranno anche gli ufficiali di gara Salvatore Valeri, Claudia Valeria Scarpa e Alfonso D’Ambrosio.

Aurora Minasso, Andrea Scaramozzino, Mattia Pirotto

La locandina dell’evento