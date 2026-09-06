Da Rotta 14 nasce “Il Ventalogo del Mare”: Matteo Basile racconta il Santuario dei Cetacei e la lotta agli oli esausti

Il 27 aprile scorso, dal porto di Andora, è salpata la Pyxis, la barca a vela di Matteo Basile, Presidente della Lega Navale Italiana – Sezione di Andora, per un viaggio dedicato al Goal 14 dell’Agenda ONU 2030 — la vita sott’acqua. Da quella navigazione, attraverso il Santuario dei Cetacei, tra Liguria e Toscana, nasce oggi «Il Ventalogo del Mare», il diario di bordo che racconta in prima persona Rotta 14, il progetto velico promosso da Nuova C Plastica che ha unito la voce del mare a quella di chi lo naviga ogni giorno.

Il libro ripercorre le tredici tappe della navigazione — Savona, Santa Margherita Ligure, La Spezia, Lavagna, Genova, Loano, fino al ritorno ad Andora — intrecciando cronaca di bordo, incontri nei porti con la Lega Navale Italiana e riflessioni sulla responsabilità di chi vive il mare. Non manca la tecnica velica, raccontata con la voce di chi la insegna da anni ai più giovani, né la fatica di affrontare raffiche a venti nodi tra le isole del Golfo della Spezia. Ma il cuore del racconto resta un altro: il rapporto, fragile e necessario, tra l’uomo e un ecosistema che continua a sorprendere e a chiedere rispetto.

Tra le pagine più intense, l’incontro con un capodoglio al largo dell’isola di Capraia e il salvataggio di una tartaruga marina imprigionata in una rete e in una bottiglia di plastica — immagine che restituisce, meglio di ogni statistica, il senso del progetto «Rotta 14 verso Agenda ONU 2030» e dell’impegno per il Santuario Pelagos.

“Rotta 14 non è stato soltanto un racconto di navigazione», dichiara Piero Camoli, Amministratore di Nuova C Plastica e promotore della campagna «Stop Food Oils and Fats in the Sea». «È stato anche il veicolo attraverso cui Matteo Basile ha portato nei porti liguri e toscani il nostro progetto, promosso in collaborazione con CONOE. Nel libro Basile descrive la consegna delle bandiere della Lega Navale Italiana, di Marevivo e della campagna, e la distribuzione delle tanichette per il recupero degli oli alimentari esausti da cucina: un gesto quotidiano e concreto per impedire che sostanze inquinanti raggiungano l’ambiente marino, presentato al Porto Antico di Genova accanto all’Amerigo Vespucci” afferma Piero Camoli, Amministratore di Nuova C Plastica.

Il progetto ha potuto contare fin dall’inizio sul sostegno della Lega Navale Italiana e di Marevivo, che insieme a Nuova C Plastica hanno reso possibile trasformare le «venti regole del mare» in un viaggio vero, raccontato porto dopo porto tra conferenze, incontri con i più giovani e momenti di divulgazione ambientale.

“Il mare premia chi lo rispetta”, scrive Basile ricordando il secondo incontro con il capodoglio, nel silenzio della notte al largo di Capraia — Matteo Basile, “Il Ventalogo del Mare”.

Un racconto che unisce la cultura marinara alla tutela dell’ambiente, e che conferma come Rotta 14 sia oggi uno dei tasselli comunicativi più efficaci nella promozione della campagna “Stop Food Oils and Fats in the Sea” lungo le coste liguri e toscane, in coerenza con il Goal 14 dell’Agenda ONU 2030