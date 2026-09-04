Cordoglio e commozione in Valbormida per la morte improvvisa di Riccardo Pioppo, gestore di Eni Cafè

Carcare-Savona. Stroncato da un infarto nella sua abitazione di Savona: Riccardo Pioppo, 58 anni, ha accusato un malore nella tarda serata di ieri (3 settembre) ma nonostante i soccorsi per lui non c’è stato nulla da fare.

Altarese di origine e da anni gestore, insieme ai soci Samuele Crosa e Riccardo Pannocchia, dell’Eni Station di Carcare lungo la Sp 29 e del distributore al bivio con la Carcare-Millesmo, Pioppo era una figura molto conosciuta in Valbormida e ha lavorato come tutti i giorni anche ieri.

Poi il rientro a casa, a Savona, dalla moglie Laura e dalle figlie, e il malore fatale. Oltre ai colleghi, costernati e affranti per la notizia anche i molti clienti che ogni giorno frequentano il punto di ristoro carrarese.

I funerali saranno celebrati domani, sabato 5 settembre, nella chiesa parrocchiale di Sant’Eugenio ad Altare.