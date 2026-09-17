Cordoglio a Dego per la morte di Renzo Rabellino, ex presidente della Pro loco

Dego. Cordoglio a Dego per la morte di Renzo Rabellino, 72 anni, pensionato Verallia. La sua scomparsa, avvenuta in seguito ad una caduta mentre stava svolgendo alcuni lavori nella sua abitazione, ha rattristato la comunità e tutti coloro che lo hanno conosciuto come persona impegnata nel sociale.

Fino al 2014, infatti, Rabellino ha guidato la locale Pro loco ed è sempre stato vicino al mondo del volontariato. Lascia la moglie Giuse, e i figli Rossano e Samuele oltre ai numerosi amici che lo ricordano, come Gabriele Becco, che lo piange con immenso affetto.

I funerali si svolgeranno domani, venerdì 18 settembre, alle 15.30 nella chiesa parrocchiale di Dego.