Coppa Liguria Prima Categoria: risultati e classifiche dei gironi delle squadre savonesi

Girone 2
Golfo Dianese 5-0 Villanovese (Mrahi, Folco, 2 Mehmetaj, Guastamacchia)
Oneglia 0-0 Andora
Classifica: Golfo Dianese 3, Andora, Oneglia 1 e Villanovese 0.
Girone 3
Nolese 1-2 Cisano (Godena; Zouita, Gibilaro)
Priamar 2-3 Veloce (Gavarone, Amato; Guarco, Kercuku, Pasqualino)
Classifica: Veloce e Cisano 3, Priamar e Nolese 0
Girone 4
Cengio 3-1 Altarese (Bogarin, De Matteis, Siri; Romano)
Quiliano&Valleggia 2-2 Dego (2 Fusetti; Delfino, Monni)
Classifica: Cengio, Dego e Quiliano&Valleggia 1, Altarese 0.
Girone 5
Old Boys Rensen 1-1 Speranza (Rusca; Carocci)
Sassello 0-1 Rossiglionese (Piccardo)
Classifica: Rossiglionese 3, Old Boys Rensen e Speranza 1, Sassello 0.
Girone 1, le avversarie imperiesi delle squadre del Girone A
Argentina Arma 1-3 Ospedaletti (Coccoluto; Brizio, Angeli, Di Donato)
Camporosso 4-1 Vallescrivia (Romeo, Managò, Santoianni, Luci; Lorenzi)
Classifica: Camporosso e Ospedaletti 3, Argentina Arma e Vallescrivia 0.