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Resoconto

Coppa Liguria Prima Categoria: risultati e classifiche dei gironi delle squadre savonesi

Ecco gli esiti delle prime partite ufficiali

Playout andata Prima "A": Borghetto-Cisano

Girone 2 

Golfo Dianese 5-0 Villanovese (Mrahi, Folco, 2 Mehmetaj, Guastamacchia)

Oneglia 0-0 Andora

Classifica: Golfo Dianese 3, Andora, Oneglia 1 e Villanovese 0.

Girone 3

Nolese 1-2 Cisano (Godena; Zouita, Gibilaro)

Priamar 2-3 Veloce (Gavarone, Amato; Guarco, Kercuku, Pasqualino)

Classifica: Veloce e Cisano 3, Priamar e Nolese 0

Girone 4 

Cengio 3-1 Altarese (Bogarin, De Matteis, Siri; Romano)

Quiliano&Valleggia 2-2 Dego (2 Fusetti; Delfino, Monni)

Classifica: Cengio, Dego e Quiliano&Valleggia 1, Altarese 0.

Girone 5

Old Boys Rensen 1-1 Speranza (Rusca; Carocci)

Sassello 0-1 Rossiglionese (Piccardo)

Classifica: Rossiglionese 3, Old Boys Rensen e Speranza 1, Sassello 0.

Girone 1, le avversarie imperiesi delle squadre del Girone A

Argentina Arma 1-3 Ospedaletti (Coccoluto; Brizio, Angeli, Di Donato)

Camporosso 4-1 Vallescrivia (Romeo, Managò, Santoianni, Luci; Lorenzi)

Classifica: Camporosso e Ospedaletti 3, Argentina Arma e Vallescrivia 0.

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