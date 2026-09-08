Coppa Liguria Prima Categoria, Priamar – Veloce 2-3: rimonta al Levratto, parlano i mister Ferraro e Gerundo

Savona. Partenza di carattere per la Veloce. Al Felice Levratto vince il derby di Coppa Liguria con la Priamar per 3-2. Una rimonta vera, da 0-2 a 3-2, nell’esordio della Prima Categoria.

La Priamar parte carica. Al 32′ sblocca Gavarone con un rasoterra preciso all’angolino. Nella ripresa arriva anche il raddoppio. Al 60′ Amato trasforma un rigore e fa 2-0. Sembra chiusa.

Invece cambia tutto in venti minuti. Al 68′ Guarco riapre la gara. Palla al piede, salta due uomini e la piazza all’angolo. È il gol che riaccende la Veloce.

Dieci minuti dopo arriva il pari. Lo firma Kercuku, servito dal giovane Capasso, classe 2008, che recupera palla e lo manda in porta davanti a Tredici. 2-2.

La Priamar accusa il colpo. All’88’ Pasqualino la chiude. Controllo di qualità su un pallone arrivato da destra e destro imparabile. 2-3 e festa Veloce.

Nel girone, oltre al derby del Levratto, si è giocata Nolese – Cisano a Noli, finita 1 a 2 per il Cisano di mister Rossano Porcella.

Ora la Coppa prosegue sabato 13 settembre. La Priamar sarà ospite del Cisano allo stadio Giovanni Raimondo di Cisano. La Veloce invece giocherà in casa contro la Nolese.

Le voci dalla panchina

Davide Ferraro, Priamar: “Nei primi 60 minuti abbiamo fatto un’ottima partita. Campo gestito bene, pochi rischi, 2-0 meritato. Poi si sono fatti sentire i carichi di lavoro e il caldo. Ci è mancata un po’ di esperienza nel gestire la palla nelle situazioni difficili. Loro hanno avuto grande voglia di riprenderla. Guarco con il 2-1 ha riaperto i giochi. Tanti meriti a loro, qualcosa da rivedere per noi. Però resta una grande partita, sono soddisfatto“.

Mario Gerundo, Veloce: “Me l’aspettavo così, loro chiusi con il 4-5-1 e pronti a ripartire. La partita l’abbiamo fatta noi, ma sotto porta siamo stati leggeri. Sulle ripartenze abbiamo preso gol e anche il rigore del 2-0. Nel secondo tempo siamo ripartiti forte nonostante il caldo. Ho messo dentro tre cambi con gente fresca e li abbiamo chiusi nella loro metà campo. I ragazzi non hanno mollato. Dopo il 2-1 e il 2-2 volevamo vincerla. La differenza l’hanno fatta i cambi. Non meritavamo di perderla. Buona la prima, speriamo di andare avanti così“.

Le formazioni:

Priamar: 1 Tredici, 2 Casassa, 3 Basso, 4 Gavarone, 5 Rocca, 6 Vaiarini, 7 Fabbretti, 8 Pescio, 9 Rognoni, 10 Amato, 11 Albanese. A disposizione: 12 Abate, 13 Caicedo, 14 Chessa, 15 Longagna, 16 Palmiere, 18 Ndoja, 19 Dembele. Allenatore: Davide Ferraro

Veloce: 1 Rossi, 2 Caviglia, 3 Buzali, 4 Murialdo, 5 Perata, 6 Guarco, 7!Palumbo, 8 Pescio, 9 Bruzzone, 10 Pasqualino, 11 Stalla. A disposizione: 12 Camara, 13 Angeli, 14 Capasso, 15 Marzano, 16 La Rosa, 17 Kercuku, 18 Venturi, 19 Viti. Allenatore: Mario Gerundo