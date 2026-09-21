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Il punto

Coppa Liguria 1^ e 2^ Categoria: i risultati del weekend

Verdetti in Prima Categoria, domenica prossima inizia il campionato. Debutti, invece, per la Seconda Categoria

Veloce Vs Dego

Coppa Liguria 1^ Categoria: ultimo turno fase a gironi

Girone 1

Vallecrosia 3-5 Ospedaletti, Argentina Arma 0-3 Camporosso

Classifica: Camporosso 7, Ospedaletti 7, Argentina Arma 3, Vallecrosia 0.

Girone 2

Villanovese 0-1 Andora, Oneglia 1-1 GolfoDianese

Classifica: Golfo Dianese 7, Oneglia 5, Andora 4, Villanovese 0.

Girone 3

Priamar 0-1 Nolese, Cisano 3-0 Veloce

Classifica: Cisano 9, Nolese 4, Veloce 4, Priamar Liguria 0

Girone 4

Cengio 1-1 Quiliano&Valleggia, Dego 2-0 Altarese

Classifica: Cengio 7, Quiliano&Valleggia 5, Dego 4, Altarese 0.

Girone 5

Old Boys Rensen 1-1 Sassello, Rossiglionese 1-4 Speranza

Classifica: Speranza 7, Old Boys Rensen 5, Rossiglionese 3, Sassello 1.

Girone 6

Multedo 1-0 Voltri 87

Classifica: Multedo 6, Voltri e Pegli 1.

Girone 7

Savignone 1-2 Rabona Via dell’Acciaio, San Giovanni Battista 0-4 Bolzanetese.

Classifica: Bolzanetese 9, San Giovanni Battista 6, Rabona 3, Savignone 0.

Girone 8

Torriglia 0-0 Serra Riccò, Valsecca 2-1 Cella.

Classifica: Serra Riccò 7, Valsecca 4, Cella 3, Torriglia 2.

Coppa Liguria 2^ Categoria: 1^ giornata

G1. Bordighera 2-2 Polisportiva Sanremo. Riposa: Carlin’s Boys

G2. Oneglia 9-1 Pontelungo U21. Riposa: Real Santo Stefano

G3. Albingaunia U21 2-3 San Filippo Neri. Riposa: San Michele

G4. Borghetto 0-0 Bardineto. Riposa: Spotornese

G5. Plodio 3-1 Murialdo. Riposa: Carcarese U21

G6. Pallare 1-3 Mallare. Riposa: Rocchetta Calcio

G7. Giusvalla 2-2 Virtus Don Bosco. Riposa: Savona “B”

G8. Sciarbo&Cogo 2-0 Mele. Riposa: Campo Ligure il Borgo.

 

 

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