Coppa Liguria 1^ e 2^ Categoria: i risultati del weekend

Coppa Liguria 1^ Categoria: ultimo turno fase a gironi
Girone 1
Vallecrosia 3-5 Ospedaletti, Argentina Arma 0-3 Camporosso
Classifica: Camporosso 7, Ospedaletti 7, Argentina Arma 3, Vallecrosia 0.
Girone 2
Villanovese 0-1 Andora, Oneglia 1-1 GolfoDianese
Classifica: Golfo Dianese 7, Oneglia 5, Andora 4, Villanovese 0.
Girone 3
Priamar 0-1 Nolese, Cisano 3-0 Veloce
Classifica: Cisano 9, Nolese 4, Veloce 4, Priamar Liguria 0
Girone 4
Cengio 1-1 Quiliano&Valleggia, Dego 2-0 Altarese
Classifica: Cengio 7, Quiliano&Valleggia 5, Dego 4, Altarese 0.
Girone 5
Old Boys Rensen 1-1 Sassello, Rossiglionese 1-4 Speranza
Classifica: Speranza 7, Old Boys Rensen 5, Rossiglionese 3, Sassello 1.
Girone 6
Multedo 1-0 Voltri 87
Classifica: Multedo 6, Voltri e Pegli 1.
Girone 7
Savignone 1-2 Rabona Via dell’Acciaio, San Giovanni Battista 0-4 Bolzanetese.
Classifica: Bolzanetese 9, San Giovanni Battista 6, Rabona 3, Savignone 0.
Girone 8
Torriglia 0-0 Serra Riccò, Valsecca 2-1 Cella.
Classifica: Serra Riccò 7, Valsecca 4, Cella 3, Torriglia 2.
Coppa Liguria 2^ Categoria: 1^ giornata
G1. Bordighera 2-2 Polisportiva Sanremo. Riposa: Carlin’s Boys
G2. Oneglia 9-1 Pontelungo U21. Riposa: Real Santo Stefano
G3. Albingaunia U21 2-3 San Filippo Neri. Riposa: San Michele
G4. Borghetto 0-0 Bardineto. Riposa: Spotornese
G5. Plodio 3-1 Murialdo. Riposa: Carcarese U21
G6. Pallare 1-3 Mallare. Riposa: Rocchetta Calcio
G7. Giusvalla 2-2 Virtus Don Bosco. Riposa: Savona “B”
G8. Sciarbo&Cogo 2-0 Mele. Riposa: Campo Ligure il Borgo.