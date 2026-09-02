Coppa Italia Serie C, Spezia – Vado LIVE: la cronaca del primo derby stagionale

SPEZIA-VADO 0-0

53′ Primo cambio nello Spezia: fuori Durmush, dentro Mazzocchi. Successivamente due cambi nel Vado: fuori De Rinaldis, Ghezzi, Lischetti , dentro il neo acquisto Hergheligiu, Lionetti e Cernigoi.

48′ Occasione Spezia! Cazzadori in piena area di rigore ha lo spazio per concludere e lo fa. Pallone fuori! Nell’azione successiva è squillo Vado con l’avanzata di De Rinaldis: il centrocampista va al tiro ma la sfera non prende la giusta traiettoria e si spegne a lato.

46′ Oyono mette in mezzo la sfera, spazza via Gulinelli.

Si riparte!

Secondo tempo

45’+2′ Ancora protagonista l’estremo difensore rossoblù che esce con i pugni in mischia e si conquista un calcio di punizione. Ma non c’è più tempo: duplice fischio, Spezia e Vado vanno negli spogliatoi sul risultato di 0-0.

45′ Bella parata in tuffo di Bellocci che respinge la conclusione da fuori di Florenzi, tra i più pericolosi dei suoi. Assegnati due minuti di recupero.

37′ Occasione Vado! Lischetti servito in avanti, il numero 9 punta l’avversario e poi si libera per una conclusione sul secondo palo: pallone fuori ma giusta l’idea. I vadesi vorrebbero un corner per una deviazione, Picardi non è d’accordo e assegna la rimessa dal fondo a favore dello Spezia.

34′ Ancora Bellocci in presa, Florenzi ha provato il cross dalla sinistra.

30′ Tiro da fuori di Florenzi che finisce abbondantemente lontano dal palo sinistro di Bellocci.

28′ La squadra di Pastorino iniziare a uscire palla al piede con più frequenza. Anche nella pressione i rossoblù stanno lavorando al meglio per poter marcare alti i giocatori spezzini.

25′ Si riparte al “Picco”.

24′ Cooling break.

23′ Occasione Vado! Avanzata rossoblù, palla che arriva a Ghezzi che mette in mezzo un pallone molto preciso verso Lischetti. L’attaccante prova il gol in spaccata ma non riesce ad intercettare la sfera. Quando il Vado porta palla è capace di creare molte situazioni pericolose.

19′ Florenzi da una parte e Simonetta dall’altra reclamano un penalty per presunti contatti in area: in nessuna delle due occasioni l’arbitro lo concede.

18′ Conclusione da fuori di Limonelli deviata in corner dalla difesa rossoblù. Spezzini che stanno schiacciando provando a schiacciare i rossoblù nella propria metà campo.

15′ Nuovamente Giorgheschi, questa volta alla conclusione da fuori area: il suo tiro al volo non c’entra lo specchio. Cresce la pericolosità della squadra di Turati.

14′ Cross di Giorgheschi, esce ancora bene in tuffo Bellocci.

9′ Brivido per il Vado! Sul corner di Limonelli la palla attraversa tutta l’area di rigore, Rosa devia sopra la traversa: l’esterno ha rischiato l’autogol ma alla fine, per fortuna dei vadesi, il tutto si è rivelato un salvataggio difensivo da mettere agli atti.

7′ Dall’altra parte l’avanzata di Rosa che anch’esso crossa: anche in questo caso c’è la risposta in presa del portiere, il bianconero Micai.

6′ Florenzi entra in area, va sul fondo e mette in mezzo: Bellocci fa sua la sfera.

3′ C’è subito un ammonito: perde palla lo Spezia, Sganzerla commette un fallo in scivolata e Picardi tira fuori il primo cartellino della gara.

1′ Pastorino schiera Bellocci in porta; difesa a tre composta da Saltarelli, Gulinelli e Costantino; due di centrocampo De Rinaldis e Tampieri, larghi Ghezzi e Rosa; Simonetta e Candiano dietro a Lischetti in attacco.

Si parte! Vado in campo con la terza maglia “total black”.

Primo tempo

Le formazioni

Spezia: 1 Micai, 5 Joselito, 6 Sganzerla, 8 Florenzi, 20 Bastoni, 24 Limonelli, 31 Oyono, 55 Spedalieri, 65 Giorgeschi, 77 Durmush, 97 Cazzadori. A disposizione: 12 Altemura, 22 Ciocci, 3 Cancellieri, 9 Mazzocchi, 11 Cardinali, 13 Sapola, 14 Capomaggio, 44 Benvenuto, 70 Bright, 72 Capolupo, 75 Cassano, 90 Fontanarosa. Allenatore: Turati.

Vado: 22 Bellocci; 5 Saltarelli,14 Gulinelli, 23 Costantino; 32 Ghezzi, 20 De Rinaldis, 7 Tampieri, 97 Rosa; 10 Simonetta, 23 Candiano; 9 Lischetti. A disposizione: 1 Calvani, 16 Sala, 11 Vita, 18 Piana, 27 Hergheligui, 28 Hamlili, 31 Ferro, 80 Bruno, 95 Cernigoi, 99 Lionetti. Allenatore: Pastorino.

Arbitro: Picardi di Viareggio.

Assistenti: Ingenito di Piombino e Meraviglia di Pistoia.

Quarto Uomo: Thegille di Collegno.

Spezia. Il Vado è pronto ad affrontare il primo atto di una delle sfide più cariche di emozioni per l’ambiente: il derby contro lo Spezia. I rossoblù si sono guadagnati questo appuntamento di coppa al “Picco” battendo ai rigori l’Inter U23 nello scorso turno. La squadra vadese se la giocherà senza pressioni, cercando comunque di dare continuità a quanto di buono mostrato in questo esordio del ritorno nel professionismo. Calcio d’inizio alle ore 21.