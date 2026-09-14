Coppa Italia Promozione/Coppa Liguria 1^ Cat: gli accoppiamenti per i quarti di finale e i risultati della seconda giornata

Coppa Italia Promozione, terza giornata fase a gironi
Girone A
Pontelungo 2-3 Virtus Sanremese
Baia Alassio Auxilium 4-1 Ventimiglia
Classifica: Virtus Sanremese 7, Baia Alassio 4, Ventimiglia e Pontelungo 3.
Girone B
Finale 1-1 Albingaunia
San Francesco Loano 2-3 Ceriale
Classifica: Finale 7, Ceriale 4, San Francesco Loano 3, Albingaunia 1.
Girone C
Praese 1-1 Masone
San Cipriano 2-1 Campese
Classifica: Masone 5, Praese e San Cipriano 4, Campese 3.
Girone D
Sampierdarenese 3-0 Olimpic
Sestrese 4-0 Borgo Incrociati
Classifica: Sestrese 7, Olimpic 4, Borgo Incrociati e Sampierdarenese 3.
Girone E
Angelo Baiardo 3-1 Little Club James
Ca De Rissi 2-0 A.N.P.I. Casassa
Classifica: Angelo Baiardo, A.N.P.I. Casassa e Ca De Rissi 6, Little Club James 0.
Quarti di finale
Virtus Sanremese-Finale, Masone-Sestrese, Angelo Baiardo-Calvarese, Levanto-Lerici.
Coppa Liguria Prima Categoria, seconda giornata
Girone 2
Villanovese 0-2 Oneglia
Andora 1-2 Golfo Dianese
Classifica: Golfo Dianese 6, Oneglia 4, Andora 1 e Villanovese 0.
Girone 3
Veloce 0-0 Nolese
Cisano 3-0 Priamar
Classifica: Cisano 6, Veloce 4, Nolese 1 e Priamar 0.
Girone 4
Altarese 2-3 Quiliano&Valleggia
Dego 0-2 Cengio
Classifica: Cengio 6, Quiliano&Valleggia 4, Dego 1, Altarese 0.
Girone 5
Rossiglionese 0-1 Old Boys Rensen
Speranza 10-2 Sassello
Classifica: Speranza e Old Boys Rensen 4, Rossiglionese 3 e Sassello 0.
Girone 1, le avversarie imperiesi delle squadre del Girone A
Vallecrosia 1-2 Argentina Arma
Ospedaletti 5-5 Camporosso
Classifica: Camporosso e Ospedaletti 4, Argentina 3, Vallecrosia 0.