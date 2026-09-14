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Resoconto

Coppa Italia Promozione/Coppa Liguria 1^ Cat: gli accoppiamenti per i quarti di finale e i risultati della seconda giornata

Ecco cos'è successo nel weekend appena trascorso

Quiliano&Valleggia

Coppa Italia Promozione, terza giornata fase a gironi

Girone A

Pontelungo 2-3 Virtus Sanremese

Baia Alassio Auxilium 4-1 Ventimiglia

Classifica: Virtus Sanremese 7, Baia Alassio 4, Ventimiglia e Pontelungo 3.

Girone B

Finale 1-1 Albingaunia

San Francesco Loano 2-3 Ceriale

Classifica: Finale 7, Ceriale 4, San Francesco Loano 3,  Albingaunia 1.

Girone C

Praese 1-1 Masone

San Cipriano 2-1 Campese

Classifica: Masone 5, Praese e San Cipriano 4, Campese 3.

Girone D

Sampierdarenese 3-0 Olimpic

Sestrese 4-0 Borgo Incrociati

Classifica: Sestrese 7, Olimpic 4, Borgo Incrociati e Sampierdarenese 3.

Girone E

Angelo Baiardo 3-1 Little Club James

Ca De Rissi 2-0 A.N.P.I. Casassa

Classifica: Angelo Baiardo, A.N.P.I. Casassa e Ca De Rissi 6, Little Club James 0.

Quarti di finale 

Virtus Sanremese-Finale, Masone-Sestrese, Angelo Baiardo-Calvarese, Levanto-Lerici.

Coppa Liguria Prima Categoria, seconda giornata

Girone 2 

Villanovese 0-2 Oneglia

Andora 1-2 Golfo Dianese

Classifica: Golfo Dianese 6, Oneglia 4, Andora 1 e Villanovese 0.

Girone 3

Veloce 0-0 Nolese

Cisano 3-0 Priamar

Classifica: Cisano 6, Veloce 4, Nolese 1 e Priamar 0.

Girone 4 

Altarese 2-3 Quiliano&Valleggia

Dego 0-2 Cengio

Classifica: Cengio 6, Quiliano&Valleggia 4, Dego 1, Altarese 0.

Girone 5

Rossiglionese 0-1 Old Boys Rensen

Speranza 10-2 Sassello

Classifica: Speranza e Old Boys Rensen 4, Rossiglionese 3 e Sassello 0.

Girone 1, le avversarie imperiesi delle squadre del Girone A

Vallecrosia 1-2 Argentina Arma

Ospedaletti 5-5 Camporosso

Classifica: Camporosso e Ospedaletti 4, Argentina 3, Vallecrosia 0.

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