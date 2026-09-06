Coppa Italia Promozione, Ceriale – Albingaunia 0-0: reti bianche tra le squadre di Mambrin e Cocco

CERIALE – ALBINGAUNIA 0-0

90′ Incredibile: l’arbitro fischia anticipatamente la fine della partita. Erano stati concessi cinque minuti, ma sono arrivati i tre fischi. Non è successo nulla di particolarmente grave, ma questa la decisione di Tameo.

90′ Tameo congela nuovamente un cambio perché, a suo dire, Beluffi stava ritardando la sua uscita. Stava per entrare Aicardi. Quanta confusione in questo finale. Cinque i minuti di recupero.

88′ Annullato gol a Piu dopo parata di Gallo su Rocca. Tanta confusione al Merlo.

83′ Espulso Peirano nel Ceriale! Situazione molto confusa in campo. Il gioco con riprende, il cambio precedente che ha visto proprio Peirano coinvolto sembra essere “congelato” e il Ceriale rimane in 10.

81′ Occasione Albingaunia! Lancio dalle retrovie, Rocca scatta in posizione regolare secondo l’assistente e l’arbitro. Esce Gallo, rimpallo e palla a Piu: pallone fuori, che brivido.

80′ Ultimi dieci minuti di gioco.

77′ Ammonito Minazzo per gioco pericoloso.

72′ Spazio per Rocca, entra al posto di Cassini.

70′ Partita più spezzettato in questo secondo tempo. Subentra un po’ di stanchezza.

68′ Fuori Staltari, dentro Buonocore: la nuova mossa di Mambrin.

64′ Fuori Lodovici, dentro Rimondo nell’Albingaunia.

63′ Dentro Paltrinieri, fuori Tobia nel Ceriale.

58′ Ascheri si accascia a testa, problema muscolare per lui. Mambrin lo cambia: al suo posto entra Minazzo.

55′ Doppia sostituzione per l’Albingaunia: fuori Bolia e Greco, dentro Savona e Massa.

53′ Conclusione in corsa di Bianco: pallone alto sopra la traversa.

49′ Occasione Ceriale! Conclusione al volo improvvisa di Tobia che Cerruti riesce a neutralizzare non senza patemi d’animo.

Si riparte!

Secondo tempo

47′ Fine primo tempo: 0-0 tra Ceriale e Albingaunia.

45′ Conclusione alle stelle di Beluffi che prova da fuori area.

44′ Occasione Albingaunia! Perde palla Juriric, Lodovici crossa in mezzo dove Piu sfiora il gol al volo. Ceriale che deve stare attento col possesso dalle retrovie.

40′ Ammonito Greco per atterramento su Halaj. Furioso il Merlo però: l’arbitro ha fischiato subito mentre Ascheri aveva una prateria per andare sulla sinistra. Dal campo le condizioni per concedere il vantaggio c’erano tutte. Giusta, comunque, la scelta dell’ammonizione.

37′ Occasione Albingaunia! Bianco dal limite controlla e calcia: la palla sfiora il palo.

36′ Ammonito anche Prudente nel Ceriale: ha fermato una ripartenza bianconera.

32′ Squillo Albingaunia, sprint sulla sinistra con la palla che arriva dalle parti di Piu: l’attaccante prova il tiro verso la porta ma non riesce a dare adeguata forza.

28′ Problemi fisici risolti per Peirano. Il giocatore cerialese, come da nuovo regolamento, ha aspettato un minuto prima di rientrare in campo.

22′ Ammonizione per Taku per un intervento su Cassini.

20′ Beluffi prova il gol in sforbiciata in mischia su un cross, ma al pallone non è stata abbastanza forza. Forte, invece, l’intensità messa nei primi minuti dai cerialesi.

13′ Due conclusioni murate dalla difesa bianconera: prima quella di Beluffi, poi di Halaj, entrambe dentro l’area. Ottima partenza del Ceriale.

10′ Meglio il Ceriale in questa primissima parte di gara. I biancoblù provano ad azzannare subito e hanno costruito le prime occasioni importanti. Albingaunia lavora molto senza palla.

7′ Gol annullato al Ceriale! La squadra di Mambrin recupera palla, poi Ascheri conduce e mette un gran pallone filtrante sui piedi di Halaj che infila davanti alla porta. La bandierina però si alza: fuorigioco.

4′ Tobia in avanti, entra in area e cade a terra: per l’arbitro non c’è nulla, timide le proteste cerialesi.

2′ Halaj lanciato sulla destra va alla conclusione dal limite dell’area: pallone fuori non di molto.

Si parte!

Primo tempo

Le formazioni

Ceriale: 1 Gallo, 2 Prudente, 3 Juricic, 4 Destito, 5 Staltari, 6 Taku, 7 Beluffi, 8 Peirano, 9 Halaj, 10 Ascheri, 11 Tobia. A disposizione: 12 Pavesio, 13 Aicardi, 14 Andreetto, 15 Ghilino, 16 Paltrinieri, 17 Grillo, 18 Minazzo, 19 Insolito, 20 Buonocore. Allenatore: Mambrin.

Albingaunia: 1 Cerruti, 2 Iberti, 3 Bolia, 4 Valentino, 5 Greco, 6 Beron, 7 Cassini, 8 Marquez, 9 Piu, 10 Bianco, 11 Lodovici. A disposizione: 12 Manti, 13 Massa, 14 Prina, 15 Plando, 16 Savona, 17 Fazio, 18 Rocca, 19 Oddone, 20 Rimondo. Allenatore: Cocco.

Arbitra Tameo di Albenga, coadiuvato da Ganzi e Andreazza di Savona.

Ceriale. Oggi si sfidano Ceriale e Albingaunia, due squadre separate da pochi chilometri e che quest’anno daranno vita ai tanti derby locali del Girone A di Promozione. A breve, tuttavia, inizierà una sfida valevole per la seconda giornata di Coppa Italia: un assaggio del campionato. Le due squadre hanno perso rispettivamente contro Finale (2-1) e San Francesco Loano (2-0). Ad oggi il discorso qualificazione è ancora aperto, ma servirà un incastro di risultati e vincere le due partite mancanti.