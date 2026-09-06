Coppa Italia Promozione, Sfinjari fa brillare il Pontelungo: termina 0-1 contro la Baia Alassio

BAIA ALASSIO 0 – 1 (83′ Sfinjari) PONTELUNGO

95′ Termina qua! Vince il Pontelungo in una gara difficile da sbloccare, guadagnando tre punti utili per la possibile qualificazione.

91′ Ammonito Vinci, saranno cinque minuti di recupero.

85′ Cambio del Pontelungo, dentro Shala per Secco.

83′ Pallone improvviso per Delfino che usa tutta la sua velocità, riesce a reggere il pressing di Lufi e si accentra in area. È solo contro Vinci ma passa in mezzo all’area a Sfinjari che stoppa e poi calcia! Eccola la rete che sblocca la sfida, gioia incontenibile di Sfinjari che si toglie la maglia ed esulta con i compagni. Si riapre tutto in vista delle possibili qualificazioni.

81′ Azione formidabile del Pontelungo, Sfinjari col tacco taglia sull’esterno per Calcagno ma viene fermato per fuorigioco. Sembrava buona la posizione del laterale, non per la giudice di linea.

78′ Doppio cambio per Sardo, in campo Messaoud e Lanteri per Garibbo e Ferraro.

73′ Contropiede fulmineo della Baia, Vindigni fa tutto il campo e cerca dentro qualche compagno, trovando solamente il piede di Corciulo che manda fuori.

71′ Cambio per la Baia: Sardo toglie dal campo Melegazzi per Vindigni.

69′ Rizzo si divora un gol già fatto! Spiovente preciso di Castelli che dal laterale mette dentro sul secondo palo, lì c’è Rizzo completamente da solo con il difensore in ritardo sulla marcatura. Colpo di testa dell’attaccante che termina a pochi centimetri dal palo! Che errore da matita rossa per lui che si dispera.

64′ Doppio cambio Pontelungo: escono Guardone ed Asteggiante per Roascio e Corciulo.

62′ Partita più bloccata in questo secondo tempo, poche occasioni e nessuna degna di nota. A differenza del primo tempo però, più in bolla il Pontelungo che conduce il passo gara in cerca del gol.

52′ Pasticcio di Vinci che per poco non regala il gol al Pontelungo! Pressato da Nacci e Sfinjari, è proprio il secondo a strappare il pallone dai piedi del portiere ma, essendo in corsa, riesce solo a toccarlo una volta. La Baia si salva in rimessa dal fondo.

50′ Conclusione di Castello al limite dell’area, sorprende tutti perchè prova a calciare di prima con l’esterno: pallone alto di poco sopra la traversa.

45′ Si inizia con qualche cambio in campo: entrano Delfino e Garabello per Vallko e Pollero nel Pontelungo. Nella Baia ingresso in campo di Rizzo al posto di Castagna. Subito punizione per la Baia, sulla palla lo specialista Rizzo appena subentrato. Rincorsa e palombella che scende proprio sul palo di Breewuer che però decide di non rischiare e smanacciare fuori dall’area.

Secondo tempo

45′ Termina preciso il primo tempo, pareggio a reti bianche fin qua.

44′ Mezzo pasticcio nell’area della Baia Alassio, prova ad approfittarne Vellko che si trova quasi da solo in area ma, un intervento avversario, sventa ogni possibilità.

39′ Altra 0ccasione per la Baia Alassio, Breewuer blocca in due tempi e riceve forse un colpo da un giocatore avversario nel tentativo di ribadire in rete. Si riprende!

35′ Errore di Castagna da pochissimi passi, era più difficile sbagliare che segnare! Pescato da solo tra le linee, aveva tutto il tempo per inquadrare la porta, ma il pallone è uscito ampiamente oltre il secondo palo.

27′ Un rischio per parte, che partita! Prima la Baia Alassio su corner si divora un’occasione ghiottissima davanti al portiere: pallone che rimane ad un metro da Breewuer, conclusione lentissima di un giocatore nel mucchio bloccata dall’estremo difensore. Poi la ripartenza della squadra di Zanardini, lancio lungo pescato da Sfinjari che si fa almeno 10 metri con la pressione costante del difensore senza però perdere il controllo. Arrivato a poco dal portiere prova con la punta a pescare il primo palo, trovando solamente l’esterno della rete.

24′ Altro schema dalla bandierina per la Baia Alassio, questa volta trenino di giocatori in area. Palla dentro, si disperdono i giocatori in gallonero in area ma è Sfinjari a colpire di testa. Pallone alto verso il limite, Beluffi tenta al volo ma il pallone esce decisamente fuori dallo specchio.

20′ Al Ferrando stavano per assistere tutti al replay del gol di Ibrahimovic contro l’Inghilterra, quella rovesciata incredibile da 30 metri con portiere a palla lontana. Questa volta però a calciare c’era Castagna dopo l’intervento uscito male di Breewuer corso fuori dall’area per sventare l’azione in solitaria. Il portiere cicca la palla e l’attaccante non ci pensa due volte tentando il gesto tecnico, pallone fuori di qualche metro con la porta vuota: applausi dei tifosi.

18′ La schiena di Guardone salva il Pontelungo, che azione della Baia! Tutto nello stretto, colpo di tacco verso Castello che non ci pensa due volte e calcia un metro dopo il limite dell’area: la conclusione sembrava nello specchio, Guardone lascia tutti col dubbio e salva i suoi.

15′ Primo corner della partita per la Baia Alassio, è uno schema: il giocatore sul primo pallo corre verso la bandierina, tocco rasoterra del battitore verso di lui e ‘uno-due’ al limite dell’area con conseguente cross sul secondo palo. Nulla di fatto, ripartenza granata e primo corner anche per loro.

13′ Tantissima solidità da parte di entrambe le squadre, ancora zero conclusioni per parte in generale, con entrambe le difesa sempre compatte e attente. Una gara molto ruvida e giocata sul piano fisico.

9′ Particolare attenzione su Sfinjari ma soprattutto su Guardone, sempre raddoppiati o triplicati dalle pressioni dei giocatori della Baia. Le poche occasioni pericolose create dai granata erano arrivate proprio dai piedi di questi due giocatori.

6′ Un paio di occasioni ghiottissime per la Baia Alassio: la prima viene fermata da Farinazzo in grande anticipo su Castagna, la seconda da Calcagno che spazza senza fronzoli fuori dal rettangolo di gioco. Spinge forte ora la Baia Alassio, Pontelungo più sulla difensiva essendo che non riesce a scardinare con i palloni alti la difesa avversaria.

2′ Tacco sontuoso di Castagna che prova a lanciare il compagno, posizione però di fuorigioco.

1′ Si inizia! Subito giro palla del Pontelungo con Farinazzo che pesca sul laterale Calcagno. Verticale dal lato opposto, fallo di Calcagno in attacco.

Primo tempo

Le formazioni:

Baia Alassio: 1 Vinci A, 2 Vinci S, 16 Parodi, 6 Garibbo, 13 Ferraro, 4 Lufi, 7 Trevisano, 5 Beluffi, 32 Castagna, 10 Castello, 20 Melegazzi. A disposizione: 12 Dessena, 3 Sufali, 25 Messaoud, 23 Mallarino, 19 Sacco, 18 Allais, 45 Lanteri, 24 Vindigni. Allenatore: Sardo.

Pontelungo: 1 Breewuer, 2 Secco, 3 Calcagno, 4 Farinazzo, 5 Gargiulo, 6 Pollero, 7 Nacci, 8 Asteggiante, 9 Vellko, 10 Sfinjari, 11 Guardone. A disposizione: 12 Illiano, 13 Alizeri, 14 Aboubakar, 15 Corciulo, 16 Delfino, 17 Garabello, 18 Chariq, 19 Shala, 20 Roascio. Allenatore: Zanardini.

Arbitro dell’incontro il signor Mantero di Savona coadiuvato da Doci e Moretti di Savona.

Alassio. Buon pomeriggio a tutti cari lettori e ben ritrovati per commentare assieme la partita valida per la Coppa Italia di Promozione tra Baia Alassio e Pontelungo. Entrambe le formazioni sono a caccia di punti per colmare il gap tra le imperiesi Ventimiglia e Virtus Sanremese, oltre ad affinare le tattiche in vista della prima di campionato.

Ultimi attimi di “calcio d’agosto” nonostante siamo agli inizi di settembre, magari con qualche scalpito in più, essendo che il triplice fischio darà il via alla seconda gara ufficiale di stagione.