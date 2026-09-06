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Resoconto

Coppa Italia Eccellenza/Promozione: i risultati del secondo weekend

I passaggi del turno e i cambiamenti della clsssifica dei gironi

Albissola Vs Pietra Ligure

Coppa Italia Eccellenza, ritorno ottavi di finale

Lavagnese 1-0 Vallescrivia (3-0 totale, passa la Lavagnese)

Campomorone 4-2 Sammargheritese (4-6 totale, passa la Sammargheritese)

Busalla 0-1 Athletic Club (3-4 totale, passa il Busalla)

Cairese 0-0 Savona (1-1 totale, vince il Savona ai calci di rigore)

Genova Calcio 3-2 Golfo Dianese (6-5 totale, passa la Genova Calcio)

Molassana 1-2 Carcarese (1-3 totale, passa la Carcarese)

Pietra Ligure 3-1 Albissole (7-1 totale, passa il Pietra Ligure)

Rivasamba 2-1 Arenzano (4-4 totale, passa il Rivasamba ai calci di rigore)

Quarti di finale: Genova Calcio-Lavagnese, Rivasamba-Pietra Ligure, Sammargheritese-Athletic Club Albaro, Savona-Carcarese,

Coppa Italia Promozione, seconda giornata fase a gironi

Girone A

Ventimiglia 1-3 Virtus Sanremese

Baia Alassio Auxilium 0-1 Pontelungo

Classifica: Virtus Sanremese 4, Ventimiglia 3 Pontelungo 3, Baia Alassio Auxilium 1.

Girone B

Ceriale 0-0 Albingaunia

San Francesco Loano 1-3 Finale

Classifica: Finale 6, San Francesco Loano 3, Ceriale e Albingaunia 1.

Girone C

Masone 2-1 Campese

Praese 4-0 San Cipriano

Classifica: Masone 4, Campese  e Praese 3, San Cipriano 1.

Girone D

Sestrese 2-1 Sampierdarenese

Borgo Incrociati 1-2 Olimpic

Classifica: Olimpic 6, Sestrese 4, Borgo Incrociati 3, Sampierdarenese 0.

Girone E

Angelo Baiardo 3-1 Ca De Rissi

Little Club James 0-2 A.N.P.I Casassa

Classifica: A.N.P.I. Casassa 6, Angelo Baiardo e Ca De Rissi 3, Little Club James 0.

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