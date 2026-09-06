Coppa Italia Eccellenza/Promozione: i risultati del secondo weekend

Coppa Italia Eccellenza, ritorno ottavi di finale
Lavagnese 1-0 Vallescrivia (3-0 totale, passa la Lavagnese)
Campomorone 4-2 Sammargheritese (4-6 totale, passa la Sammargheritese)
Busalla 0-1 Athletic Club (3-4 totale, passa il Busalla)
Cairese 0-0 Savona (1-1 totale, vince il Savona ai calci di rigore)
Genova Calcio 3-2 Golfo Dianese (6-5 totale, passa la Genova Calcio)
Molassana 1-2 Carcarese (1-3 totale, passa la Carcarese)
Pietra Ligure 3-1 Albissole (7-1 totale, passa il Pietra Ligure)
Rivasamba 2-1 Arenzano (4-4 totale, passa il Rivasamba ai calci di rigore)
Quarti di finale: Genova Calcio-Lavagnese, Rivasamba-Pietra Ligure, Sammargheritese-Athletic Club Albaro, Savona-Carcarese,
Coppa Italia Promozione, seconda giornata fase a gironi
Girone A
Ventimiglia 1-3 Virtus Sanremese
Baia Alassio Auxilium 0-1 Pontelungo
Classifica: Virtus Sanremese 4, Ventimiglia 3 Pontelungo 3, Baia Alassio Auxilium 1.
Girone B
San Francesco Loano 1-3 Finale
Classifica: Finale 6, San Francesco Loano 3, Ceriale e Albingaunia 1.
Girone C
Masone 2-1 Campese
Praese 4-0 San Cipriano
Classifica: Masone 4, Campese e Praese 3, San Cipriano 1.
Girone D
Sestrese 2-1 Sampierdarenese
Borgo Incrociati 1-2 Olimpic
Classifica: Olimpic 6, Sestrese 4, Borgo Incrociati 3, Sampierdarenese 0.
Girone E
Angelo Baiardo 3-1 Ca De Rissi
Little Club James 0-2 A.N.P.I Casassa
Classifica: A.N.P.I. Casassa 6, Angelo Baiardo e Ca De Rissi 3, Little Club James 0.