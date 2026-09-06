Coppa Italia Eccellenza, Cairese – Savona LIVE: la cronaca del match di ritorno

Cairese 0 – Savona 0 (andata: Savona 1 – Cairese 1)

128′ Goal di Graziani annullato per fuorigioco. Calcia a giro come in precedenza, pallone forse deviato che si insacca nell’angolino più lontano.

125′ Fabbri stende Capra e viene ammonito.

123′ Scontro in area Cairese tra il portiere Bodrato e Rignanese. Entrambi a terra doloranti. Bodrato non ce la fa a proseguire. Al suo posto entra il secondo portiere Barroero.

122′ Cairese a un passo dal vantaggio! Capra lanciato nello spazio sorpassa Pili e calcia a incrociare, palla fuori di poco.

115′ Silvestri sventaglia per Cattaneo che colpisce di testa da fuori area. Lo spiovente non scende abbastanza per beffare Bodrato.

Secondo tempo supplementare

115′ Graziani è caparbio in zona laterale, serve a rimorchio Turco. Conclusione al limite murata dalla difesa.

104′ Fabbri verticalizza per Rignanese che si gira e calcia insaccando. Goal annullato per fuorigioco.

100′ Fabbri dribbla e calcia da distante. Il pallone colpisce l’esterno della rete.

98′ Esce Cosentino ed entra Rignanese nel Savona

96′ Ora gli ultras con tornati a cantare, ma sul campo nulla da registrare se non la progressiva accensione delle luci del Brin.

90′ Si riparte. Gara che ha anestetizzato il pubblico. Anche gli ultras del Savona si sono presi un momento di pausa. Il Savona giocherà i supplementari in 11 vs 10 per via dell’espulsione di Boveri.

Primo tempo supplementare

90’+4 Finisce qui. Poche emozioni in questi novanta minuti.

90+2′ Cairese in 10! Boveri si fa scappare l’avversario e commette fallo da dietro. Rosso per il capitano.

90′ Turco per Anselmo nella Cairese.

85′ Esce Sogno, entra Cattaneo.

83′ Capra ricama sulla linea di fondo e poi crossa sul secondo palo per Turone. Pallone leggermente alto, il centrocampista colpisce di testa ma non riesce a indirizzare verso la porta.

81′ Nella Cairese, entra Sancinito ed esce Oubakent.

77′ Esce Cauteruccio, tra i più “vivaci” dei suoi, ed entra Fabbri.

75′ Sarpero manda in campo Gnecchi al posto di Galli.

70′ Turone in scivolata su Galli. Palla piena ma gamba considerata troppo alta. Ammonito.

69′ Fallo a centrocampo, ammonito Alessandro Casazza.

68′ Graziani scambia con Oubakent e tira a giro da appena dentro l’area. Tiro abbondantemente fuori.

64′ Cauteruccio passa a Sogno che taglia in area. Boveri legge la traiettoria e si rifugia in corner. Lo batte Silvestri ma è troppo lungo. Tra i vari difetti messi in mostra oggi dalle due squadre, anche quello della battuta dei corner.

60′ La Cairese si ripresenta in avanti e guadagna un corner. Nulla di fatto però.

57′ Sbaglia Casazza in impostazione, riparte rapido il Savona. Sogno premia la sovrapposizione di Cauteruccio, che prova a incrocia ma non abbastanza per superare un attento Bodrato in uscita.

55′ Punizione diretta verso l’area piccola di Silvestri. Gandolfo sventa la minaccia colpendo di testa.

53′ Primo cambio nella Cairese: esce Di Lucia, entra Freccero. Lo “Scalzi in miniatura” come lo aveva definito la scorsa settimana Pietro Buttu.

52′ Il Savona protesta per un secondo presunto rigore: Sogno si incunea in area e si scontra con Oubakent che resta a terra. Tutto regolare secondo Bergonzi.

48′ Rapido ribaltamento di fronte del Savona: Cosentino porta palla e al limite chiede l’uno-due a Cauteruccio, il tocco del compagno è mal calibrato. Palla sul fondo. La premessa delle ripresa sembra buona dopo una prima frazione tutt’altro che memorabile.

47′ Cairese pericolosa. Graziani triangola con Oubakent e calcia da posizione ravvicinata ma defilata. Agostino in uscita gli sbarra la strada.

46′ Si riparte. Nel Savona subito un cambio: esce Giubergia ed entra Burchi.

Secondo tempo

45’+2 Si chiude un primo tempo di discreto livello agonistico e di basso livello dal punto di vista della qualità di gioco.

45′ Il Savona prova a chiudere in avanti ma il cross di Colombo è fuori misura.

44′ Lorenzo Casazza ruba palla a Sogno e lancia subito lungo per Capra. Calibra male il tentativo di assist, Agostino la fa sua in uscita.

42′ Cross di Cauteruccio che attraversa la porta ma senza trovare compagni.

41′ Oubakent parte dalla posizione di mezzala sinistra ma si inserisce sempre sul lato destro del fronte offensivo gialloblù. Ammonito anche Giubergia nel Savona, che blocca un tentativo di ripartenza.

40′ Fallo di Cauteruccio su Anselmo sanzionato con il giallo.

38′ Squadre decisamente poco brillanti anche per colpa del gran caldo.

34′ Lancio lungo di Boveri, Graziani ruba il tempo a Pili ma il controllo è difettoso. Palla sul fondo. Avrebbe potuto calciare incrociando da posizione ravvicinata.

28′ Contatto sospetto tra Casazza e Silvestri dentro l’area con il centrocampista del Savona che va a terra. Per l’arbitro non c’è fallo.

26′ Punizione dalla trequarti di Capra calciata rasoterra. Pallone comodamente bloccato da Agostino.

22′ Oubakent scatta alle spalle della difesa. E’ in posizione regolare. Controlla sulla linea di fondo e mette un pallone rasoterra a rimorchio. La difesa del Savona ci mette una pezza rifugiandosi in angolo. Interessante come Buttu sta “usando” Oubakent, esterno offensivo naturale oggi impiegato come mezzala di inserimento.

20′ Oubakent calcia dal limite ravvivando una fase di gara soporifera. Troppo centrale, blocca Agostino.

11′ Azione rapida della Cairese con tocchi brevi premiata con l’inserimento di Turone che manda fuori da solo davanti alla porta disturbato da un avversario. Azione però invalidata da un fallo in attacco.

10′ Punizione da posizione laterale conquistata da Capra. Anselmo la mette tesa al centro. Brivido per la difesa savonese ma la sfera si spegne sul fondo.

8′ Angolo sprecato dal Savona. Silvestri calcia forte, il pallone attraversa l’area e finisce direttamente sul fondo.

Moduli: il Savona gioca con il 4-3-2-1. Davanti ad Agostino ci sono da sinistra a destra Calcagno, Pili, Schirru e Colombo. Galli play con ai lati Giubergia e Silvestri. Cauteruccio e Sogno dietro a Cosentino. 3-5-2 per la Cairese: Bodrato tra i pali, Casazza L, Boveri e Gandolfo in difesa. Larghi Di Lucia a destra e Anselmo a sinistra. Alessandro Casazza davanti alla difesa, poi Turone e Oubakent come mezzali. In avanti, Graziani leggermente più arretrato rispetto a Capra. Entrambi gli schieramenti sono caratterizzati da diversi cambi di posizione in corso d’opera. Nel Savona, ad esempio, Sogno e Cosentino si alternano nel ruolo di riferimento offensivo.

5′ Fase di studio. Graziani lancia Capra ma il fantasista, oggi schierato prima punta, è in fuorigioco.

1′ Si parte. Cairese incaricata del calcio di inizio.

Qualche minuto di ritardo per ricordare le tragiche scomparse di Mattia Nasca e Marco Pagliarino con i capitano Boveri e Schirru che hanno consegnato un mezzo di fiori sotto la tribuna occupata dagli ultras biancoblù. I club ricordano anche il piccolo Mattia, calciatore delle giovanili del Finale.

La cronaca del match

Cairese: 1 Bodrato, 2 Di Lucia, 3 Casazza Lorenzo, 4 Boveri, 5 Gandolfo, 6 Casazza Alessandro, 7 Capra, 8 Turone, 9 Graziani, 10 Oubakent, 11 Anselmo. A disposizione: 12 Barroero, 13 Cerioni, 14 Turco, 15 Moscino, 16 Sancinito, 17 Freccero, 18 Ganduglia, 19 Gaiezza, 20 Peluffo. Allenatore: Pietro Buttu.

Savona: 1 Agostino, 2 Calcagno, 3 Colombo, 4 Giubergia, 5 Schirru, 6 Pili, 7 Cauteruccio, 8 Galli 9 Sogno, 10 Silvestri, 11 Cosentino. A disposizione: 12 Fresia, 13 Cattaneo, 14 Rignanese, 15 Zhao, 16 Burchi, 17 Sadiku, 18 Rezi, 19 Gnecchi, 20 Fabbri. Allenatore: Carlo Sarpero.

Arbitro: Christian Bergonzi di Savona. Assistenti: Anton Giulio Ermini di Genova e Catello Gasparo di Imperia.