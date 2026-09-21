Controlli antidroga della Polizia di Stato a Savona: un arresto e una denuncia

Savona. Nella serata di ieri la Polizia di Stato ha tratto in arresto a Savona un 36enne di origini albanesi per non aver ottemperato al provvedimento di espulsione dal territorio nazionale emesso nei suoi confronti dal Magistrato di Sorveglianza di Vercelli.

L’uomo, con precedenti di polizia in materia di stupefacenti, era stato allontanato dall’Italia con accompagnamento alla frontiera lo scorso aprile. Nonostante il divieto di reingresso, è stato intercettato durante un controllo antidroga dalla Squadra Mobile che, data la sua irregolarità sul territorio nazionale, ha proceduto all’arresto.

Al termine degli accertamenti, l’uomo è stato è stato sottoposto agli arresti domiciliari, a disposizione dell’autorità giudiziaria che, all’esito della “direttissima” ha confermato la misura.

Durante lo stesso servizio antidroga, è stato denunciato un altro 36enne italiano, con precedenti, per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

La perquisizione personale e domiciliare nei confronti di quest’ultimo, ha portato al rinvenimento di circa 50 grammi di hashish e poco meno di due grammi di cocaina.