Controesodo, è il giorno del grande rientro: bollino rosso su strade e autostrade

Liguria. E’ il giorno del grande rientro per i tanti turisti che hanno trascorso l’estate nelle località balneari della Liguria o sulle isole. Per questo, a una settimana dalla riaperture delle scuole, questa domenica 6 settembre è considerata come il giorno più critico per il traffico su strade e autostrade della Liguria e del avonese.

A questo si aggiungono il tempo stabile e le temperature ancora alte che porteranno anche tanti liguri a godersi ancora una giornata al mare.

Sulle strade italiane, secondo i dati forniti da Anas, ci saranno oltre 27 milioni di spostamenti tra ieri e oggi. Sabato è stata una giornata tutto sommato non problematica per il traffico, quindi l’attenzione è puntata soprattutto sulla giornata di oggi.

Tutti i bollini gialli e rossi

Bollino giallo già dall’alba di su tutte le direttrici autostradali: sulla A7 in direzione Serravalle e in direzione Genova, sulla A12 da Genova a Sestri Levante in entrambe le direzioni, sulla A10 e sulla A26 in entrambe le direzioni.

Più problematica la situazione del traffico autostradale nel pomeriggio con il bollino rosso sulla A7 direzione Milano fino alle 19, sulla A10 direzione Genova fino alle 19, sulla A12 da Sestri Levante direzione Genova e sulla A26 verso Gravellona Toce sempre nel pomeriggio.

La situazione

– ORE 8: traffico regolare su tutte le tratte autostradali.