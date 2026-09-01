Conto alla rovescia a Marina di Loano per il Campionato Italiano Dinghy 12’

Loano. Dal 2 al 6 settembre Marina di Loano ospita il Campionato Italiano Dinghy 12’, uno degli appuntamenti più importanti della stagione nazionale della storica classe, valido anche come quarta tappa della Coppa Italia. La manifestazione è organizzata dal Circolo Nautico Loano, su delega della Federazione Italiana Vela, in collaborazione con Marina di Loano, Circolo Nautico Ceriale e Circolo Nautico Albenga.

Sono 66 gli equipaggi iscritti, provenienti da circoli di tutta Italia, ai quali si aggiunge una rappresentanza francese: una partecipazione importante che porterà nelle acque di Loano una flotta numerosa e agguerrita, con molti dei protagonisti della classe in lizza per la conquista del titolo italiano. Tra questi, l’otto volte campione italiano Vittorio d’Albertas, il genovese Gigio Bianchi e il pugliese Mimmo Bottiglione. Al via anche Gin Gazzolo, Filippo Jannello, Vincenzo Penagini, Marcello De Gaspari e, se il vento dovesse essere leggero, i maghi delle ariette Massimo Schiavon e Federico Pilo Pais. I titoli da assegnare sono due: quello assoluto e quello dei Dinghy Classici per il quale si prevede lotta tra il vincitore 2025 romagnolo Massimo Leporati, Andrea Falciola, Fabio Mangione e Alberto Patrone. Una sola lady in gara: il segretario di Classe da 15 anni Francesca Lodigiani.

Disegnato nel 1913, il Dinghy 12’ è una delle derive classiche più longeve della vela europea. È la barca dei velisti gentlemen, alcuni dei quali con un passato glorioso nella vela ai massimi livelli. Una barca tradizionale, dal caratteristico fasciame “clinker”, con forme classiche, dislocante, “lenta” al punto giusto per esaltare le doti di sensibilità, esperienza e capacità tattica dei timonieri. Una classe che continua così a riunire generazioni diverse di velisti, tra i quali anche nomi con importanti esperienze nella vela di alto livello.

Il programma entrerà nel vivo mercoledì 2 settembre con stazze e registrazioni, seguite alle 18.00 dalla cerimonia di apertura e dal buffet di benvenuto. Le regate inizieranno giovedì 3 settembre, con il primo segnale di avviso alle ore 12.00, e proseguiranno venerdì 4 e sabato 5 settembre; domenica 6 settembre è prevista come giornata di eventuale recupero. Il programma sportivo prevede un massimo di sette prove, fino a tre al giorno. Alle giornate in mare si affiancheranno diversi momenti di incontro a terra: l’apericena al termine delle prove di giovedì, la cena di gala di venerdì 4 settembre e, sabato 5, il rinfresco e la cerimonia di premiazione.

“Il Campionato Italiano Dinghy 12’ – sottolinea Luca Battaglieri, presidente del Circolo Nautico Loano che, insieme al consigliere Simone Migliavacca, ha seguito in prima persona l’organizzazione dell’evento – rappresenta per il nostro Circolo la prosecuzione di una lunga tradizione nell’organizzazione di manifestazioni veliche di livello nazionale. Siamo orgogliosi di ospitare questo Campionato e di poter contribuire, attraverso lo sport e la vela, alla valorizzazione di Loano e del territorio”.

“Siamo felici di ospitare il Campionato Italiano Dinghy 12’ – dichiara Gianluca Mazza, amministratore delegato di Marina di Loano. La presenza di 66 equipaggi provenienti da tutta Italia e dall’estero conferma l’attrattività della Marina e la nostra capacità di accogliere manifestazioni sportive di livello internazionale. La vela fa parte della nostra identità, eventi come questo contribuiscono a consolidare il connubio tra sport, accoglienza e territorio”.