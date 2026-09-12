Continue “microinterruzioni” di energia elettrica a Carcare e Plodio, disagi e lamentele dei residenti

Plodio. Disagi per gli abitanti di Plodio e di una parte di Carcare per continue interruzioni di corrente elettrica seppur di breve durata. Cali di tensione e mancanza di energia sono ormai all’ordine del giorno, e si verificano in orari differenti.

La problematica si presenta da tempo, e, ad intervenire, viste le numerose lamentele, è il sindaco Gabriele Badano: “La situazione, spiacevole nella vita quotidiana di ognuno di noi, che aumenta anche il rischio di danni agli elettrodomestici e ai dispositivi elettronici, è stata segnalata al gestore che ha competenza esclusiva della rete di distribuzione. Tuttavia, il ruolo di questa Amministrazione è quello di tutelare la cittadinanza e far sentire la nostra voce con fermezza. Per questo motivo avevo già fatto presente il problema nelle settimane scorse e mi era stato detto che gli operai erano al lavoro. Ho inoltre inviato un sollecito ufficiale formale chiedendo un intervento ispettivo urgente sulle linee che servono il nostro territorio per individuare le cause”.

E ancora il primo cittadino di Plodio: “Ho parlato ieri mattina (11 settembre) con il responsabile del settore guasti, il quale mi ha informato che la causa delle interruzioni è stata individuata in una cabina di media tensione che sarà oggetto di lavori di ripristino il 17 settembre”.