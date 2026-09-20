Consorzio Riviera del Beigua, ecco il consiglio direttivo: fare rete per turismo, sport e tutela del territorio

Varazze. Federico Bottero, presidente. Roberto Pesce, vicepresidente. Poi i consiglieri Andrea Rizzo, Giacomo Sasso, Maykol Falzone, Sergio Bolla e Davide D’Antuono.

Ecco il consiglio direttivo che guiderà il Consorzio per la Promozione Turistica e Sportiva e per la Tutela del Territorio della Riviera del Monte Beigua.

Un gioco di squadra. Istituzioni, operatori e associazioni insieme per costruire una collaborazione tra pubblico e privato e favorire la destagionalizzazione turistica. Obiettivo: promuovere il turismo e gli sport outdoor nel territorio che circonda il Monte Beigua, contribuendo allo stesso tempo alla sua tutela e valorizzazione.

La presentazione a Varazze, Comune che ha sostenuto il progetto fin da subito, con la sua Associazione Albergatori e la Regione Liguria rappresentata dal consigliere Alessandro Borzano. C’era anche il presidente del Parco del Beigua e sindaco di Stella, Andrea Castellini. Il Comune di Savona, con l’assessore allo Sport Francesco Rossello. Albissola Marina, con il sindaco Gianluca Nasuti. Albisola Superiore, con il sindaco Maurizio Garbarini.

Il Comune di Celle, con il vicesindaco Francesco Sorrentino, il Comune di Sassello, con il sindaco Gian Marco Scasso e il Comune di Mioglia, con il vicesindaco Silvio Rapetto. Testimonianze dal mondo dell’outdoor, nel corso della presentazione, con il varazzino Francesco Colombo, atleta professionista, due volte campione italiano di downhill e campione europeo junior di downhill. Davide Fitz, titolare del progetto Smart Walking e del progetto legato al Cammino dell’Amaretto e Serena Siri, guida ambientale escursionistica.

Insieme per raccontare le potenzialità di un territorio che può essere vissuto attraverso discipline ed esperienze molto diverse. Un territorio outdoor da vivere 365 giorni l’anno.

Il Consorzio nasce con lo scopo di promuoverlo e tutelarlo favorendo, allo stesso tempo, lo sviluppo e la pratica delle attività sportive legate all’outdoor, con particolare attenzione alla rete escursionistica e sentieristica già esistente. Mountain bike, trekking, parapendio, arrampicata e sport acquatici sono solo alcune delle attività che il progetto intende valorizzare e promuovere durante tutto l’arco dell’anno, contribuendo così alla destagionalizzazione del turismo e alla costruzione di un’offerta capace di andare oltre la tradizionale stagione estiva.

Un elemento fondamentale del progetto è il suo carattere inclusivo. Il Consorzio vuole infatti rappresentare uno strumento attraverso il quale mettere in relazione le diverse realtà che operano sul territorio e favorire una collaborazione strutturata, in particolare tra pubblico e privato. Accanto alla tutela e alla valorizzazione del territorio, assume un ruolo centrale la promozione.

Il Consorzio avrà una funzione rappresentativa e promozionale, con l’obiettivo di dare voce, visibilità e sostegno ai consorziati e ai soggetti che decideranno di diventare parte integrante del progetto, contribuendo alla costruzione di un’identità territoriale condivisa e di una proposta turistica e sportiva coordinata. Creare una rete capace di coinvolgere istituzioni, associazioni, operatori economici e realtà private, mettendo a sistema competenze e risorse per perseguire obiettivi comuni.

Il Consorzio è un’impresa sociale senza scopo di lucro. Una nuova realtà che nasce per mettere in rete ciò che il territorio già offre, valorizzarlo e creare le condizioni perché la Riviera del Monte Beigua possa essere vissuta e promossa come destinazione outdoor 365 giorni l’anno. La Riviera del Beigua, Outdoor Paradise.