Consiglio regionale, approvati due odg per salvaguardare gli stipendi del personale delle pulizie Fs e i posti di lavoro dei precari della giustizia

Liguria. “Oggi come opposizione abbiamo portato all’attenzione del consiglio regionale due vicende ormai drammatiche, legate da una parte a stipendi non erogati e, dall’altra, a posti di lavoro fortemente a rischio. Parliamo dei circa 100 lavoratori impegnati nelle pulizie delle stazioni ferroviarie liguri, che da oltre due mesi non ricevono la paga, e dei lavoratori precari del Tribunale di Genova, che rischiano di perdere il posto dopo la fine di settembre e con i quali ieri abbiamo manifestato per difenderne i diritti, insieme al capogruppo M5S al Senato Luca Pirondini. Per tutelare questi lavoratori e le loro famiglie abbiamo portato in Aula due ordini del giorno, con l’obiettivo di impegnare la Regione Liguria a non lasciare indietro nessuno”. Così il capogruppo regionale del M5S Stefano Giordano, che esprime soddisfazione per l’esito delle votazioni in aula, pur sottolineando le diverse modalità con cui si è arrivati all’approvazione dei due atti.

Un primo ordine del giorno, sottoscritto da tutti i gruppi, impegna la giunta ad attivarsi con urgenza presso il Governo e il Parlamento per prorogare tutti i contratti del personale PNRR della Giustizia in scadenza il 30 settembre 2026. Il documento impegna inoltre la Regione a chiedere che siano stanziate le risorse necessarie per completare la stabilizzazione di tutte le lavoratrici e i lavoratori ancora precari, salvaguardando in particolare i 23 posti di lavoro del Distretto della Corte d’Appello di Genova. L’altro ordine del giorno, sottoscritto da tutti i gruppi, impegna la giunta ad attivarsi con urgenza presso RFI e i vertici del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane affinché venga affrontata e risolta la situazione relativa al mancato pagamento delle retribuzioni dei lavoratori degli appalti di pulizia delle stazioni ferroviarie liguri.

“Bene che per i lavoratori della giustizia maggioranza e minoranza abbiano subito trovato una convergenza, sottoscrivendolo e votandolo all’unanimità. Diverso il caso dell’odg sui lavoratori delle pulizie ferroviarie, che abbiamo presentato come M5S e che è stato accolto dall’Aula dopo le nostre insistenti richieste. Abbiamo infatti voluto portare in consiglio regionale una situazione che non poteva essere ignorata: circa 100 lavoratori che da agosto attendono il pagamento di quanto dovuto per il lavoro svolto. Non si tratta di una questione formale o burocratica, ma di persone che lavorano e che si trovano ad affrontare una situazione di grave difficoltà economica, insieme alle loro famiglie”.

“È importante che entrambi gli ordini del giorno siano stati accolti. Sul primo si è registrata fin da subito una convergenza ampia e trasversale; sul secondo è stato invece necessario insistere affinché il consiglio assumesse una posizione chiara. Quando sono in gioco il diritto allo stipendio, la dignità e la sicurezza lavorativa delle persone, crediamo che maggioranza e opposizione debbano sempre riuscire a trovare una convergenza, al netto delle appartenenze politiche. Anzi, giochi per intestarsi una battaglia lasciano il tempo che trovano: quello che conta, alla fine, è dare risposte concrete ai lavoratori”.

“Ora però non è finita. Come M5S Liguria continueremo a mantenere alta l’attenzione su entrambe le vicende e a chiedere alla Regione di fare tutto ciò che è nelle proprie possibilità per tutelare i lavoratori e le loro famiglie e contribuire a sbloccare situazioni che non possono essere trascinate ulteriormente nel tempo”, conclude Giordano.