Consiglio comunale Varazze, via libera al protocollo d’intesa per la nuova strada del Beigua

Il Consiglio comunale di Varazze, dopo l’approvazione da parte della Provincia di Savona, ha approvato il protocollo d’intesa per la progettazione, l’esecuzione degli interventi e la futura gestione della strada Piampaludo–Monte Beigua–Alpicella.

Il protocollo nasce dalla necessità di superare l’attuale frammentazione proprietaria e gestionale del tracciato, attraverso un percorso finalizzato all’adeguamento complessivo della viabilità e alla sua futura gestione unitaria da parte della Provincia di Savona.

L’accordo coinvolge la Regione Liguria, la Provincia di Savona, i Comuni di Varazze, Cogoleto, Stella e Sassello e l’Ente Parco del Beigua, mettendo in campo un percorso condiviso per la progettazione, la ricerca delle risorse e la realizzazione degli interventi.

“Questo è un esempio concreto di buona politica del territorio. – dichiara il sindaco Luigi Pierfederici – Quando le istituzioni riescono a lavorare insieme, superando i confini amministrativi e mettendo al centro gli interessi delle comunità, si possono costruire progetti importanti. La strada del Beigua riguarda Varazze, ma allo stesso tempo mette in relazione un territorio più ampio e rappresenta un’opportunità per tutto il comprensorio. La collaborazione tra Comuni, Provincia, Regione ed Ente Parco è il valore aggiunto di questo Protocollo. Le infrastrutture strategiche non si realizzano da soli: servono sinergia, capacità di programmazione e una visione condivisa. È questa la buona politica del territorio che vogliamo portare avanti”.

Il percorso proseguirà ora con le attività di progettazione e con la ricerca dei finanziamenti necessari alla realizzazione degli interventi.

Nel mese di giugno erano terminati i lavori di asfaltatura della strada da Varazze al Monte Beigua, in seguito alla posa della fibra ottica. Il ripristino di questo tratto ha aumentato notevolmente la fruibilità della strada, non solo per le auto ma anche per le biciclette, portando un incremento dei visitatori al Parco nella stagione estiva.

Sul voto in Consiglio comunale, il Sindaco sottolinea: “Un tema così importante e strategico per il territorio avrebbe meritato il voto favorevole di tutto il Consiglio comunale. Purtroppo così non è stato. Credo che quando si parla di infrastrutture, sviluppo e futuro del territorio, la collaborazione e la capacità di condividere gli obiettivi dovrebbero venire prima delle divisioni politiche”.

All’interno della minoranza, infatti, il Gruppo Misto ha votato a favore, mentre il gruppo Varazze Domani si è astenuto: “Prendiamo atto del voto, ma continueremo a lavorare nella convinzione che su questi temi sia necessario ricercare il massimo della collaborazione istituzionale e politica. È attraverso la sinergia tra enti e la condivisione degli obiettivi che possiamo ottenere risultati concreti per Varazze e per l’intero comprensorio del Beigua” conclude il primo cittadino varazzino.