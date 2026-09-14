Confindustria Liguria, Marcello Bertocchi è il nuovo direttore generale

Liguria. Questa mattina, il Consiglio di Presidenza di Confindustria Genova ha deliberato la nomina di Marcello Bertocchi quale nuovo direttore generale dell’associazione, a decorrere dal prossimo 1° ottobre. Il Consiglio, inoltre, su indicazione del nuovo direttore, ha confermato (sempre a decorrere dal 1° ottobre) l’incarico di vice direttrice a Piera Ponta.

Marcello Bertocchi, già nel ruolo di vice, succede nella carica a Guido Conforti, che il 30 settembre, dopo oltre 40 anni, conclude il suo rapporto di lavoro con Confindustria Genova.

A nome di tutti gli associati, il presidente Fabrizio Ferrari e i consiglieri hanno ringraziato Guido Conforti per la professionalità e per la dedizione con cui ha guidato Confindustria Genova in tutti questi anni e hanno rivolto un augurio di buon lavoro a Marcello Bertocchi e a Piera Ponta.