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Confindustria Liguria, Marcello Bertocchi è il nuovo direttore generale

Succede nella carica a Guido Conforti, che il 30 settembre, dopo oltre 40 anni, conclude il suo rapporto di lavoro con l'associazione degli industriali

marcello Bertocchi confindustria

Liguria. Questa mattina, il Consiglio di Presidenza di Confindustria Genova ha deliberato la nomina di Marcello Bertocchi quale nuovo direttore generale dell’associazione, a decorrere dal prossimo 1° ottobre. Il Consiglio, inoltre, su indicazione del nuovo direttore, ha confermato (sempre a decorrere dal 1° ottobre) l’incarico di vice direttrice a Piera Ponta.

Marcello Bertocchi, già nel ruolo di vice, succede nella carica a Guido Conforti, che il 30 settembre, dopo oltre 40 anni, conclude il suo rapporto di lavoro con Confindustria Genova.

A nome di tutti gli associati, il presidente Fabrizio Ferrari e i consiglieri hanno ringraziato Guido Conforti per la professionalità e per la dedizione con cui ha guidato Confindustria Genova in tutti questi anni e hanno rivolto un augurio di buon lavoro a Marcello Bertocchi e a Piera Ponta.

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