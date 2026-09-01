Conferite a tre soci dell’Anmi di Savona le Onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana

Savona. Ci sono anche tre soci del gruppo Anmi di Savona tra i cittadini ai quali il presidente della Repubblica Sergio Mattarella (con Dpr del 2 giugno 2026, pubblicato successivamente in Gazzetta Ufficiale) ha conferito le Onorificenze dell’Ordine al “Merito della Repubblica Italiana”.

Le onorificenze vengono assegnate a cittadini meritevoli e sono destinate a “ricompensare benemerenze acquisite verso la Nazione nel campo delle lettere, delle arti, della economia e nel disimpegno di pubbliche cariche e di attività svolte a fini sociali, filantropici ed umanitari, nonché per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari.”

I soci dell’Anmi di Savona insigniti sono i seguenti.

Contrammiraglio Luca Anconelli – Ufficiale OMRI

Nato a Savona nel 1970 entra per concorso all’Accademia Navale di Livorno nel 1989 quale ufficiale dei Ruoli Normali del Corpo di Stato Maggiore nel Corso Arditi conseguendo la Laurea in “Scienze Marittime e Navali”. Durante la carriera ha comandato Nave Numana, la Classe in Accademia del Corso Caesar, Nave Comandante Bettica, il 1° Reggimento San Marco ed ha ricoperto importanti incarichi nella pubblica informazione dello Stato Maggiore Marina e Stato Maggiore Difesa nonché quello di portavoce del Comandante del COVI (Comando Operativo Vertice Interforze). Negli ultimi anni ha comandato con il grado di Contrammiraglio la Brigata Marina San Marco e ricopre attualmente il ruolo di Capo Staff del Sottosegretario di Stato della Difesa. E’ l’unico Ufficiale italiano ad aver conseguito l’abilitazione “Anfibia” presso gli USA Marines a Quantico; durante il lungo servizio ha partecipato a missioni nazionali ed internazionali ed è stato insignito dell’Onorificenza di Cavaliere OMRI nel 2021.

Capitano di Corvetta (GN) in congedo Fabio Canesi – Cavaliere OMRI

Nato a Savona nel 1964 entra per concorso all’Accademia Navale di Livorno nel 1983 quale ufficiale dei Ruoli Normali del Corpo del Genio Navale nel Corso Thalatnikos conseguendo la Laurea in Ingegneria Navale e Meccanica. Ha ricoperto incarichi tecnici a bordo delle Unità Navali della Marina, partecipando a missioni nazionali ed internazionali, sino a diventare Direttore di Macchina di Nave Fenice. Congedato nel 1996 e dedicatosi agli impieghi civili è Dirigente del Lloyd’s Register. E’ stato Presidente del Gruppo ANMI di Savona dal 2022 al 2025 e ricopre attualmente il ruolo di Vice Presidente.

Contrammiraglio Stefano Frumento – Cavaliere OMRI

Nato a Savona nel 1971 entra per concorso all’Accademia Navale di Livorno nel 1991 quale ufficiale dei Ruoli Normali del Corpo di Stato Maggiore nel Corso Daimonos conseguendo la Laurea in “Scienze Marittime e Navali”. Frequenta su domanda, presso il Raggruppamento Subacquei ed Incursori “Teseo Tesei” (COMSUBIN), il corso di specializzazione brevettandosi Incursore di Marina e Palombaro. Durante la carriera ha comandato Nave Spica, la Classe in Accademia, Nave Grecale, Nave Garibaldi ed ha ricoperto importanti incarichi presso il ComSubIn, il COFS (Comando Operativo Forze Speciali) e lo Stato Maggiore Marina. Negli ultimi anni ha ricoperto, con il grado di Contrammiraglio, il ruolo di “Force Commander” dell’operazione Europea “EUNAVFORMED IRINI” per il controllo dell’embargo alla Libia ed ai traffici illeciti; successivamente è stato Comandante della Prima Divisione Navale (COMDINAVUNO) e ricopre attualmente il ruolo di Comandante del Raggruppamento Subacquei ed Incursori “Teseo Tesei” (COMSUBIN). Presso la Sede del Raggruppamento viene organizzata una giornata dedicata agli atleti della HSA (Handicapped Scuba Association) permettendo alle persone meno fortunate di potersi immergere nelle acque con sommozzatori e palombari professionisti. Durante il lungo servizio ha partecipato a missioni nazionali ed internazionali ed è stato insignito dell’Onorificenza di Cavaliere OMI (Ordine Militare d’Italia) nel 2024 direttamente dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Quirinale in occasione della Giornata delle Forze Armate e dell’Unità d’Italia.

Il consiglio direttivo e tutti i soci di Anmi Savona esprimono “la più viva soddisfazione per questi importanti conferimenti veramente meritati che portano prestigio al gruppo. Un particolare ringraziamento ai due ammiragli che con il loro servizio di altissimo profilo professionale e doti morali ed umane riconosciute, portano lustro alla città e portano alto il nome di Savona in Italia e nel Mondo. BZ [Ben fatto] e Buon Vento per i vostri incarichi”.