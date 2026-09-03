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Dramma

Colpi di arma da fuoco, paura a Finale: trovati tre corpi senza vita in abitazione, uno è un minore fotogallery

Ipotesi omicidio-suicidio. Sul posto: carabinieri e personale medico

Colpi di arma da fuoco, paura a Finale
Colpi di arma da fuoco, paura a Finale
Colpi di arma da fuoco, paura a Finale Colpi di arma da fuoco, paura a Finale

Finale Ligure. Attimi di paura e apprensione a Finale. Poco prima di mezzogiorno e mezza, infatti, sono stati trovati tre corpi senza vita in un’abitazione di via dei Forti di Legnino. 

All’origine dei decessi ci sarebbero colpi di arma da fuoco, che sarebbero stati sparati nella notte, con il ritrovamento e l’allarme scattato poi in tarda mattinata.

Le vittime sono: un uomo, una donna ed un ragazzo minorenne. Si tratterebbe di un nucleo familiare, composto da padre, madre e figlio.

Una delle ipotesi al vaglio degli inquirenti, quella al momento più accreditata, sarebbe uno scenario di omicidio-suicidio: l’uomo avrebbe ucciso consorte e il figlio con una pistola, per poi rivolgerla contro se stesso e togliersi la vita.

Sul posto immediato l’intervento dei carabinieri, di un’ambulanza di Croce Bianca Borgio Verezzi e dell’automedica del 118. 

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Con il passare delle ore, sul luogo dell’accaduto hanno iniziato a radunarsi amici e conoscenti della famiglia, in particolare del giovane, increduli per quanto successo.

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