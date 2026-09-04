Cimitero di Leca, terminati i lavori per i nuovi loculi: 210 posti in più e due nuovi ascensori

Albenga. Sono terminati i lavori di ampliamento del cimitero di Leca, con la sopraelevazione delle due batterie inaugurate nel 2021 e la realizzazione di 210 nuovi loculi, oltre alla sistemazione degli ossari.

A completamento dell’opera, entro breve saranno installati anche due ascensori, che permetteranno di raggiungere agevolmente i piani superiori delle strutture. Una soluzione pensata in particolare per garantire una migliore accessibilità alle persone anziane e alle persone con disabilità, rendendo gli spazi cimiteriali più fruibili.

Il progetto, redatto dall’ingegnere Andrea Alessandri, si inserisce nel percorso di ampliamento e di adeguamento degli spazi interni del cimitero di Leca avviato negli anni scorsi dall’amministrazione comunale, con l’obiettivo di “rispondere alle esigenze della comunità e garantire strutture adeguate, funzionali e decorose”.

L’intervento, affidato alla ditta F.lli Bologna, ha un valore complessivo di circa 500mila euro.

Il sindaco Riccardo Tomatis afferma: “Con questo intervento abbiamo dato una risposta concreta a un’esigenza importante per la nostra città, aumentando la disponibilità di loculi e proseguendo nel percorso di adeguamento del cimitero di Leca. La sopraelevazione delle strutture esistenti ha permesso di realizzare 210 nuovi loculi e di intervenire anche sugli ossari. Ma c’è un altro elemento che riteniamo particolarmente significativo: l’installazione dei due ascensori, che sarà completata a breve, consentirà di raggiungere i piani superiori anche a chi oggi può incontrare maggiori difficoltà negli spostamenti, come le persone anziane o con disabilità”.

“Abbiamo voluto coniugare la necessità di ampliare le strutture con quella di renderle più facilmente fruibili, garantendo al tempo stesso decoro, funzionalità e attenzione nei confronti dei cittadini e dei loro cari. Parallelamente, stiamo lavorando alla predisposizione del nuovo regolamento cimiteriale, che dovrà disciplinare anche le modalità di assegnazione e vendita dei nuovi loculi. L’obiettivo è definire criteri chiari e trasparenti, così da poter rispondere in maniera ordinata alle esigenze delle famiglie e della nostra comunità”.