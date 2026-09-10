Ciclismo: domenica a Laigueglia si corre la “Bicycle Fest Bruno Zanoni”

Laigueglia. La passione per la bici torna protagonista a Laigueglia. Ucla1991 organizza il “Bicycle Fest Bruno Zanoni” domenica 13 settembre con il patrocinio del Comune di Laigueglia. Si tratta di una cicloturistica su strada/gravel aperta ai tesserati Master FCI e agli Enti della Consulta.

Questo il programma dell’evento sportivo:

ore 7:30 – Ritrovo e verifica licenze alle Opere Parrocchiali, Piazza San Matteo

ore 8:45 – Riunione tecnica per direttori sportivi e giuria in piazza San Matteo

ore 9:00 – Incolonnamento e partenza da piazza Pescatori – Bastione

ore 12:15 – Arrivo in piazza San Matteo

Il percorso. Partenza: Laigueglia Piazza Pescatori. A seguire: Alassio → Albenga → Villanova d’Albenga → Ortovero → Arnasco → Cisano sul Neva → Castelbianco → Cisano sul Neva → Albenga → Alassio. Arrivo: Laigueglia in piazza San Matteo.

iscrizioni entro l’11 settembre tramite portale Fattore K Oppure via email a saccualessandro@gmail.com

Quota di partecipazione: 20 euro, da versare al momento della verifica tessere. La quota comprende assistenza medica, ristoro lungo il percorso e pasta party finale a cura della rete Qui Laigueglia.