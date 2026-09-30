“Chiediamo l’impiego dei militari sul territorio”: parte la raccolta firme della Lega Savona

Savona. Parte da oggi la petizione popolare promossa dalla Sezione Comunale della Lega di Savona per richiedere l’impiego di militari sul territorio cittadino, accogliendo la proposta del segretario Matteo Salvini in materia di sicurezza urbana.

L’obiettivo dell’iniziativa è “l’estensione a Savona dell’operazione ‘Strade Sicure’, affinché la presenza dei militari possa affiancare e rafforzare il costante lavoro quotidiano già svolto dalle Forze dell’Ordine.

“La sicurezza è un diritto fondamentale per i residenti, i commercianti e i visitatori della nostra città — dichiarano i rappresentanti della Lega savonese —. Negli ultimi tempi Savona ha evidenziato criticità che richiedono risposte concrete e immediate”.

“L’impiego dei militari a supporto delle Forze dell’Ordine nei punti più sensibili — come le stazioni ferroviarie, il centro cittadino e i quartieri maggiormente colpiti da microcriminalità e degrado — ha già dimostrato grande efficacia come deterrente in molte realtà italiane. Crediamo che Savona non debba rimanere esclusa da questo strumento di presidio del territorio: per questo diamo la parola ai cittadini con una mobilitazione capillare”.

Dove e quando firmare

La mobilitazione proseguirà per tutto il mese di ottobre. I cittadini potranno firmare nei seguenti punti e orari:

Sede di Via Mistrangelo 10/1: aperta a partire da oggi (30 settembre), tutti i mercoledì e venerdì, dalle 16:00 alle 18:30.

In Piazza del Popolo (angolo via Paleocapa); al mercato del lunedì nel mese di ottobre dalle ore 09.30 alle 13.00

In Corso Italia (angolo via Astengo), nelle giornate di sabato 3/10/17 ottobre dalle ore 10.00 alle ore 18.00 e di domenica 25 ottobre dalle 10.00 alle 18.00.