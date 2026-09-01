Chi è Gruppo San Marco? Attività, settori, clienti e servizi

Gruppo San Marco è un’azienda con sede a Soleto, in provincia di Lecce, attiva dal 2002 e presente online attraverso l’e-commerce ufficiale www.grupposanmarco.eu. Opera nei comparti delle piscine, dell’arredo per la casa e il giardino e delle soluzioni per il riscaldamento domestico, rivolgendosi sia a privati sia a professionisti.

L’attività di Gruppo San Marco si sviluppa quindi su più aree merceologiche e si estende sia al mercato italiano sia ai Paesi dell’Unione Europea. Alla vendita dei prodotti si affiancano diversi servizi, tra cui la manutenzione in loco delle piscine, l’assistenza e la riparazione dei prodotti e la gestione delle pratiche per il Conto Termico tramite intermediari.

Un’azienda attiva dal 2002

La storia di Gruppo San Marco inizia nel 2002. Nel tempo, l’azienda ha sviluppato un’attività commerciale specializzata rivolta sia alle esigenze domestiche sia a quelle professionali, affiancando alla presenza sul territorio la vendita online. L’e-commerce permette oggi di raggiungere clienti in Italia e nei Paesi UE, mentre la sede mantiene il legame operativo con il territorio salentino.

A caratterizzare l’attività è anche la diversificazione dell’offerta, che comprende prodotti dedicati alle piscine, all’arredo per la casa e il giardino e al riscaldamento domestico. Una proposta articolata su più settori, alla quale si affiancano servizi di assistenza e supporto legati ad alcune delle soluzioni commercializzate.

I settori in cui opera l’azienda

Le piscine rappresentano uno degli ambiti di specializzazione di Gruppo San Marco. A questo comparto si affiancano prodotti chimici, accessori e soluzioni di robotica, pensati per accompagnare la gestione della vasca e le attività di manutenzione nel tempo.

Le altre due aree principali riguardano l’arredo per la casa e il giardino e il riscaldamento domestico. La prima comprende, tra le diverse categorie, arredi per esterni, specchi da bagno, articoli per la lavanderia, poltrone da ufficio e sedie da gaming. Nel comparto del riscaldamento, invece, l’offerta include stufe a pellet, pompe di calore e pannelli solari.

A chi si rivolge Gruppo San Marco

Gruppo San Marco si rivolge sia a clienti privati sia a professionisti, con un’offerta che risponde a esigenze differenti. I primi possono trovare prodotti destinati alla casa, agli spazi esterni, alla piscina o al riscaldamento domestico. Per i professionisti, invece, la proposta comprende soluzioni legate alle necessità della propria attività e alla gestione di impianti o ambienti.

La presenza di un pubblico B2C e B2B si traduce quindi in esigenze e criteri di scelta diversi. Caratteristiche dei prodotti, requisiti di installazione e condizioni dei servizi vanno valutati in relazione allo specifico contesto di utilizzo, soprattutto quando sono coinvolti impianti tecnici o interventi che richiedono competenze specialistiche.

I servizi per piscine, prodotti e robotica

Nel comparto piscine, Gruppo San Marco affianca alla vendita un servizio di manutenzione in loco, dedicato alla cura della piscina e agli interventi necessari per mantenerne nel tempo la corretta gestione. Condizioni e disponibilità vanno verificate in base alla tipologia di intervento richiesto.

L’azienda offre inoltre assistenza e riparazione sui propri prodotti e un servizio dedicato alla riparazione della robotica per piscine. Si tratta di attività che estendono il supporto oltre la fase di acquisto, soprattutto per prodotti, componenti e apparecchi che possono richiedere verifiche o interventi tecnici nel corso del loro utilizzo.

Il supporto legato al riscaldamento domestico

Stufe a pellet, pompe di calore e pannelli solari collocano parte dell’offerta di Gruppo San Marco nell’ambito delle soluzioni per il riscaldamento e l’efficienza energetica della casa. La scelta di questi prodotti richiede una valutazione attenta delle caratteristiche dell’edificio, dei requisiti tecnici e delle condizioni necessarie per il loro utilizzo.

In questo ambito, Gruppo San Marco offre anche un servizio di gestione delle pratiche per il Conto Termico tramite intermediari, affiancando così alla vendita dei prodotti un supporto legato agli aspetti amministrativi previsti per l’accesso al meccanismo di incentivazione.

I mercati in cui opera Gruppo San Marco

Gruppo San Marco opera commercialmente in Italia e nei Paesi dell’Unione Europea, rivolgendosi a un mercato che supera quindi i confini nazionali. Condizioni di vendita, modalità di consegna e disponibilità dei servizi possono variare in base alla destinazione e alla tipologia di prodotto e vanno quindi verificate prima dell’acquisto.

Con sede a Soleto e un’attività avviata nel 2002, l’azienda si rivolge sia a clienti privati sia a professionisti, con un’offerta articolata nei comparti delle piscine, della casa e del giardino e del riscaldamento domestico. Un insieme di prodotti e servizi, infine, che delinea oggi i principali ambiti di specializzazione di Gruppo San Marco.

About Gruppo San Marco

Gruppo San Marco, con sede a Soleto (LE), è un’azienda specializzata in piscine, arredo casa e giardino e soluzioni per il riscaldamento domestico. Attiva dal 2002, si rivolge a privati e professionisti in Italia e nei Paesi UE e affianca all’attività online alcuni servizi specialistici, tra cui manutenzione piscine in loco, assistenza e riparazione dei prodotti Gruppo San Marco e gestione delle pratiche conto termico tramite intermediari.