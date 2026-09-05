Cestistica Savonese: l’Under 19 si gioca l’accesso al campionato Gold

Savona. Sono pronti a scattare gli spareggi per la qualificazione al campionato Under 19 Gold 2026/27, che vedranno protagonista la Cestistica Savonese.

La formazione Under 19 biancoverde affronterà Arcola Basket in una serie di andata e ritorno, nella quale sarà determinante la differenza canestri complessiva:

Gara 1 – Lunedì 14 settembre, ore 20:15 al PalaPagnini, Savona

Gara 2 – Giovedì 17 settembre, ore 20:30 a Riccò del Golfo (SP)

La vincente del confronto sarà ammessa direttamente al campionato U19 Gold 2026/27.

In caso di sconfitta, invece, il percorso non sarebbe ancora terminato: la Cestistica Savonese affronterebbe la perdente dell’altro confronto tra ABC Ponente e Polisportiva Santa Caterina, con una seconda serie di andata e ritorno in programma tra il 20 e il 27 settembre.

La vincente di questo ulteriore spareggio conquisterebbe l’ultimo posto disponibile in U19 Gold, mentre la perdente sarà ammessa al campionato U19 Regionale.

La società si presenta a questo appuntamento con una formazione profondamente motivata e rinforzata rispetto alla scorsa stagione, con l’obiettivo di disputare un campionato U19 Gold da protagonista qualora riuscisse a conquistare l’accesso alla categoria.

Grande novità è anche quella relativa alla guida tecnica: la Cestistica Savonese ha infatti affidato la panchina della formazione U19 a Santino Coppa, autentica icona della pallacanestro italiana, il cui curriculum e la cui storia nel basket nazionale non hanno certamente bisogno di presentazioni.

Un innesto di assoluto prestigio che testimonia la volontà della società di continuare a investire sul proprio settore giovanile e di dare ai ragazzi un percorso di crescita sempre più importante.

Il tema degli spareggi è però particolarmente interessante anche per le motivazioni che hanno portato alla loro istituzione.

Per la stagione 2026/27, infatti, la FIP Liguria ha stabilito l’ammissione diretta al campionato U19 Gold delle società partecipanti al campionato senior DR1. Una scelta che ha suscitato discussioni all’interno del movimento, poiché finisce per attribuire un peso determinante alla categoria della prima squadra, indipendentemente dai risultati ottenuti sul campo nei campionati giovanili.

La Cestistica Savonese, nonostante il percorso compiuto nella scorsa stagione con la propria formazione U17 Gold, arrivata ai playoff, non ha infatti ottenuto l’accesso diretto alla U19 Gold ed è chiamata a conquistarsi nuovamente il posto attraverso gli spareggi.

Lo stesso discorso riguarda ABC Ponente, protagonista di un percorso ancora più lungo nella scorsa stagione, con la partecipazione alla finale regionale U17 Gold, ma anch’essa costretta a passare dagli spareggi.

La discussione nasce quindi dal confronto tra due criteri: da una parte il diritto acquisito attraverso la categoria senior della società, dall’altra i risultati ottenuti nei campionati giovanili, che rischiano di avere un peso secondario nella composizione della categoria Gold.

Una situazione che ha fatto discutere diverse realtà del movimento ligure e che merita di essere affrontata anche per riportare l’attenzione sul lavoro quotidiano svolto dai settori giovanili.

Ora, però, la parola passa al campo. Per la Cestistica Savonese il primo appuntamento è fissato per lunedì 14 settembre ore 20:30 al PalaPagnini contro Arcola Basket.

Una sfida che inaugurerà il percorso verso una U19 Gold che la società vuole conquistare con il lavoro, l’ambizione e, soprattutto, attraverso il campo.