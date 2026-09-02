Ceriale rifà il look al Molo San Sebastiano con un intervento da 700mila euro

Ceriale. Prendono il via i lavori di sistemazione e adeguamento del Molo San Sebastiano, uno degli interventi più significativi programmati dall’Amministrazione comunale per la riqualificazione del fronte mare.

L’opera ha un valore complessivo di 700mila euro, con un importo destinato alla realizzazione dei lavori di circa 500mila euro. A seguito della gara, ad aggiudicarsi il cantiere è stata la F.lli Garofalo Srl di Albenga, che ha presentato un ribasso del 7,50%: il quadro economico complessivo dell’intervento resta comunque fissato in 700mila euro.

L’intervento nasce con l’obiettivo di trasformare e valorizzare l’area del molo, migliorandone la fruibilità e rafforzandone la vocazione di spazio pubblico e pedonale. Il progetto contempla nuove pavimentazioni e finiture di qualità, la creazione di zone di sosta e aggregazione, l’abbattimento delle barriere architettoniche, il miglioramento della sicurezza e il rifacimento del sistema di illuminazione pubblica, con nuovi punti luce a LED a basso consumo. Sono inoltre previsti interventi sul verde e sull’arredo urbano.

Particolare attenzione sarà riservata alla qualità paesaggistica del Molo San Sebastiano e al suo rapporto con il mare. Tra gli obiettivi, infatti, il miglioramento della visuale verso il litorale, anche attraverso la riorganizzazione del verde, e la realizzazione di spazi maggiormente accessibili e utilizzabili per la socialità e, all’occorrenza, per manifestazioni, spettacoli ed eventi.

Rispetto all’impostazione progettuale iniziale, l’Amministrazione comunale ha inoltre lavorato a una modifica finalizzata al recupero e al mantenimento di alcuni posti auto, cercando così di coniugare la riqualificazione e la maggiore fruibilità pedonale dell’area con le esigenze di sosta e accessibilità del centro cittadino.

“Con l’avvio di questo cantiere compiamo un altro passo importante nel percorso di riqualificazione del nostro lungomare – afferma la sindaca Marinella Fasano – Il Molo San Sebastiano è un luogo molto conosciuto e frequentato, parte integrante dell’immagine di Ceriale. Vogliamo restituirlo ai cittadini e ai nostri ospiti più bello, accogliente, accessibile e funzionale, valorizzandone soprattutto il rapporto con il mare. Si tratta di un investimento importante, pari complessivamente a 700 mila euro, che testimonia l’attenzione dell’Amministrazione alla qualità degli spazi pubblici e alla vivibilità del paese”.

“Il progetto interviene in maniera organica su pavimentazioni, illuminazione, arredo urbano, verde, accessibilità e sicurezza – aggiunge l’assessore ai Lavori pubblici Eugenio Maineri – Prima dell’avvio dei lavori abbiamo inoltre approfondito alcuni aspetti del progetto iniziale, individuando una soluzione che permette di recuperare e mantenere alcuni posti auto. È un accorgimento che riteniamo importante per trovare il miglior equilibrio possibile tra la valorizzazione pedonale del molo e le esigenze concrete di residenti, attività e frequentatori del centro. Ora siamo pronti a passare alla fase operativa e a vedere prendere forma il nuovo Molo San Sebastiano”.

L’intervento si inserisce nel più ampio programma dell’Amministrazione comunale dedicato alla riqualificazione della passeggiata a mare e degli spazi pubblici del litorale, con l’obiettivo di rendere il fronte mare di Ceriale sempre più curato, accessibile e attrattivo.