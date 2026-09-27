Ceriale, Giordano: “Opere inaugurate dalla giunta attuale sono state volute e approvate da noi”

Ceriale. “Intervengo pubblicamente per fare chiarezza su quanto sta accadendo a Ceriale. In questo periodo vediamo l’amministrazione del ‘ribaltone’ portare avanti e inaugurare diversi interventi sul nostro territorio. Tutto bene, se non fosse che si stanno prendendo meriti non loro”. A dirlo è l’ex vicesindaco di Ceriale Luigi Giordano.

“Ci tengo a ricordare – prosegue – che opere fondamentali per la nostra comunità sono state interamente volute, promosse e approvate dalla precedente giunta nel 2025, prima che logiche di poltrona stravolgessero la maggioranza scelta dagli elettori. Parlo di progetti cruciali come la messa in sicurezza del Rio San Rocco, il rifacimento e la ristrutturazione del Molo San Sebastiano, il restyling e la valorizzazione del Museo Paleontologico “Silvio Lai” di Peagna”.

“L’attuale giunta si è limitata a fare qualche lieve modifica di dettaglio e di facciata, solo per poterci mettere il proprio ‘cappello’ politico e farsi vanto di un lavoro che non ha pianificato. Le opere pubbliche appartengono alla città e ai cittadini, ma la correttezza istituzionale e la verità storica non possono essere cancellate: questi interventi portano la firma del sottoscritto e del lavoro svolto in precedenza per il bene di Ceriale. È giusto che si sappia”, conclude.