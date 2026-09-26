Ceriale, al via raccolta fondi per creare la Fondazione in memoria di Sofia Barberi

Ceriale. Sono trascorsi tre mesi dal 20 giugno, il giorno in cui Sofia Barberi ha perso la vita dopo essere stata travolta mentre era in scooter con l’amica Emma a Ceriale, nel savonese.

Il caso aveva indignato l’Italia, dopo l’uscita del video in cui si vede uno dei ragazzi presenti nell’auto che le aveva investite commentare: “Raga, vi giuro, è morta”, ridendo.

Sofia aveva solo 22 anni. Oggi la mamma, Barbara De Stefano, ha avviato una raccolta fondi su GoFundMe per dare vita a una fondazione.

“Vogliamo portare nelle scuole, nelle associazioni sportive e nei luoghi frequentati dai ragazzi – scrive – incontri e testimonianze sulla sicurezza stradale. Parlare di: velocità, distrazione, telefono alla guida, responsabilità, consapevolezza legale delle proprie azioni, conseguenze delle proprie azioni, rispetto della vita degli altri”.

“Non vogliamo fare semplicemente lezioni. Vogliamo raccontare – continua – cosa succede quando un errore di pochi secondi cambia per sempre la vita di più famiglie. Vogliamo raccontare la storia di Sofia“.

“Vogliamo sensibilizzare i giovani sull’utilizzo responsabile dei social. Perché non tutto ciò che si può filmare deve essere filmato. Non tutto ciò che si può pubblicare deve essere pubblicato. E soprattutto – prosegue Barbara – una persona che soffre non è un contenuto“.

“La Fondazione ‘Per sempre Sofia’ – si legge – vuole anche avviare un percorso di confronto con professionisti, associazioni e istituzioni per arrivare alla presentazione di proposte normative che rafforzino la tutela della dignità delle vittime e delle loro famiglie rispetto a comportamenti gravemente offensivi o lesivi attraverso i social”.

Un pensiero è rivolto anche alle famiglie che, come quella di Barbara, hanno subito un trauma a causa di un incidente stradale: “Vogliamo creare un progetto di supporto psicologico specialistico per le vittime e per i familiari. Perché dopo una tragedia – spiega – dovrebbe esserci anche qualcuno che dice: ‘Ti aiutiamo ad affrontare quello che viene dopo'”.

Per questo un altro scopo della Fondazione sarà quello di creare una rete di professionisti che supporti queste famiglie in termini legali, oltre a organizzare incontri ed eventi commemorativi in memoria di questa giovane che da tre mesi non c’è più.

La raccolta fondi, dove verranno registrate in trasparenza anche le donazioni offline, ha già ricevuto più di 3.800 euro ed è raggiungibile al link https://www.gofundme.com/f/per-sempre-sofia