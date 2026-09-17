Ceriale, 40mila euro di contributo straordinario per l’asilo “Il Flauto Magico”

Ceriale. Il Comune di Ceriale stanzia un contributo straordinario di 40 mila euro a favore della Fondazione Caterina Parodi, che gestisce il nido d’infanzia “Il Flauto Magico”. Le risorse saranno previste attraverso la prossima variazione di bilancio e saranno destinate a contribuire alla copertura dello squilibrio economico relativo all’esercizio 2025 della Fondazione.

La decisione dell’Amministrazione nasce dalla volontà di sostenere un servizio educativo importante per le famiglie cerialesi e di garantire continuità e stabilità a una realtà che da molti anni rappresenta un punto di riferimento per la prima infanzia sul territorio.

Il rapporto tra il Comune e la Fondazione Caterina Parodi è regolato da una specifica convenzione per la gestione del nido “Il Flauto Magico”, rinnovata nel gennaio 2024.

Già nel 2025 il Comune era intervenuto con un contributo straordinario di 5.676,05 euro per sostenere spese riguardanti la struttura, in particolare l’ammodernamento degli impianti antincendio e dell’illuminazione di emergenza e alcuni interventi sulle attrezzature della cucina.

“Questa Amministrazione tiene particolarmente al nido “Il Flauto Magico”, ai bambini che lo frequentano e alle loro famiglie – affermano la sindaca Marinella Fasano e il vicesindaco con delega al Bilancio Piercarlo Nervo –. Siamo consapevoli del valore che questo servizio riveste per Ceriale e proprio per questo, di fronte allo squilibrio registrato dalla Fondazione per il 2025, ci siamo attivati per individuare all’interno del bilancio comunale le risorse necessarie per dare un sostegno concreto. Con la prossima variazione di bilancio destineremo 40 mila euro alla Fondazione Caterina Parodi: uno sforzo economico significativo, che riteniamo importante compiere per tutelare un servizio rivolto ai più piccoli e contribuire a garantirne la continuità. Investire sui bambini e sui servizi per l’infanzia significa investire nel futuro della nostra comunità”.