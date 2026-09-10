Ceramiche Keope: ricerca, materia e innovazione nel gres porcellanato Made in Italy

L’architettura contemporanea attribuisce alle superfici un ruolo sempre più determinante nella definizione degli ambienti. Texture, cromie e finiture partecipano alla costruzione dell’identità di uno spazio, mentre resistenza, sicurezza e facilità di manutenzione rispondono a esigenze concrete di utilizzo. In questo scenario, il gres porcellanato rappresenta uno strumento progettuale particolarmente versatile, capace di mettere in relazione qualità estetica e prestazioni tecniche.

Ceramiche Keope sviluppa la propria attività all’interno di questa visione. Fondata nel 1995 nel distretto ceramico emiliano e oggi parte del Gruppo Concorde, l’azienda ha costruito nel tempo una presenza internazionale che raggiunge oltre 80 Paesi. Una capacità produttiva superiore ai sei milioni di metri quadrati annui accompagna un percorso industriale fondato sulla ricerca, sull’evoluzione tecnologica e su un legame costante con la cultura manifatturiera italiana.

La filosofia del marchio considera la superficie non come un semplice rivestimento, ma come una componente dell’intero progetto architettonico. Resistenza all’usura, affidabilità, stabilità, sicurezza e semplicità di manutenzione rendono le proposte adatte agli ambienti residenziali così come agli spazi commerciali, alle strutture dedicate all’hospitality e alle applicazioni contract. L’attenzione alla relazione tra funzione e percezione consente inoltre di sviluppare soluzioni capaci di dialogare con linguaggi progettuali differenti.

Il catalogo trae ispirazione dai materiali che hanno accompagnato la storia dell’architettura e dell’interior design. Pietra, marmo, legno, cemento, resina e cotto vengono riletti attraverso le possibilità espressive della ceramica, con l’obiettivo di restituire profondità, equilibrio cromatico e ricchezza materica.

Tra le numerose proposte, il gres effetto pietra nasce da una rilettura contemporanea delle superfici lapidee, di cui vengono approfondite texture, variazioni cromatiche e profondità. L’obiettivo non è riprodurre semplicemente l’aspetto della pietra naturale, ma tradurne il carattere in collezioni capaci di coniugare forza espressiva, versatilità progettuale e prestazioni proprie del gres porcellanato.

Formati, spessori e finiture differenti favoriscono una progettazione coordinata tra ambienti con caratteristiche e destinazioni d’uso diverse. Living, cucine, bagni, aree wellness, terrazze e spazi outdoor possono così condividere un linguaggio coerente, superando la tradizionale separazione tra interno ed esterno. La continuità visiva diventa quindi uno degli strumenti attraverso cui valorizzare il rapporto fra architettura, materia e luce, senza sacrificare le specifiche prestazioni richieste dai singoli contesti.

L’attività di ricerca trova una delle sue espressioni più concrete nelle tecnologie dedicate alle superfici. ULTRAmatt introduce una finitura tecnica extra-opaca, uniforme al tatto e studiata per facilitare la pulizia senza rinunciare alle elevate prestazioni antiscivolo. ULTRAsilky propone invece una superficie satinata, liscia e vellutata, accompagnata da caratteristiche tecniche che ne consentono l’utilizzo anche negli ambienti classificati “interior wet”. Due sviluppi differenti che mostrano come l’innovazione possa intervenire contemporaneamente sull’esperienza sensoriale e sulla funzionalità del materiale.

La responsabilità ambientale interessa parallelamente l’intero modello produttivo. Il recupero delle acque di lavorazione, il riutilizzo degli scarti, l’impiego di sistemi di cogenerazione e l’utilizzo di energia proveniente da fonti rinnovabili certificate contribuiscono a migliorare l’efficienza dei processi e a contenere l’impatto delle attività industriali.

Certificazioni internazionali come ISO 17889, WELL Building Standard V2 e Declare, insieme alla conformità ai protocolli LEED, documentano ulteriormente l’attenzione riservata alla sostenibilità e alla qualità ambientale.

L’identità di Ceramiche Keope nasce così dall’incontro tra competenze manifatturiere, cultura progettuale e capacità di innovazione. Una presenza consolidata sui mercati internazionali, un’offerta articolata e una ricerca continua sulle potenzialità del gres porcellanato permettono al brand di interpretare le trasformazioni dell’architettura contemporanea, mantenendo sempre al centro il valore del Made in Italy.