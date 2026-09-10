Centro di formazione per la montagna, ostello per escursionisti e climber: il progetto di Regione, Cai e Comune di Orco Feglino

Un centro di formazione dedicato alla montagna, alla sicurezza, all’educazione ambientale e alla diffusione della cultura alpina, affiancato da una struttura ricettiva destinata ad accogliere chi frequenta il territorio. È questo il progetto presentato al presidente della Regione Liguria Marco Bucci dal presidente nazionale del Club Alpino Italiano Antonio Montani e dal sindaco di Orco Feglino Simone Durante, sul quale è stata condivisa la volontà di lavorare insieme per arrivare alla sua realizzazione.

L’idea progettuale prevede il recupero e la rifunzionalizzazione di un immobile comunale oggi dismesso, con l’obiettivo di creare un polo dedicato alla formazione e alla frequentazione consapevole della montagna. Il centro di formazione rappresenterebbe il cuore dell’intervento, con spazi dedicati alla didattica, all’educazione ambientale, alla sicurezza e alla diffusione della cultura della montagna, soprattutto tra le nuove generazioni.

A questa funzione si affiancherebbe un presidio territoriale del CAI e un ostello alpino, pensato per offrire un’accoglienza accessibile a escursionisti, climber e frequentatori del territorio e dei percorsi del Sentiero Italia CAI. Una struttura in grado di accompagnare e sostenere le attività del centro, contribuendo allo stesso tempo a rafforzare l’offerta di servizi per chi sceglie Orco Feglino e il suo territorio per praticare attività outdoor.

“La montagna è prima di tutto conoscenza, formazione e consapevolezza – commenta il presidente della Regione Liguria Marco Bucci –. Regione Liguria crede fortemente in questo progetto e intende collaborare concretamente alla sua realizzazione. Orco Feglino ha una vocazione straordinaria legata alla montagna, all’arrampicata e all’outdoor e vogliamo contribuire a valorizzarla attraverso un centro di formazione che possa diventare un punto di riferimento per la cultura, la sicurezza e la conoscenza della montagna. Accanto a questa funzione, l’ostello rappresenterà un servizio importante per chi frequenta il territorio. Siamo ancora nella fase di definizione del progetto, ma la volontà della Regione è chiara: lavorare insieme al Comune e al CAI e mettere in campo le risorse necessarie affinché questa idea possa diventare realtà”.

“Restituire nuova vita all’ex scuola di Orco, in disuso da parecchi anni, trasformandola in un presidio di eccellenza per l’outdoor e la formazione, è un obiettivo fondamentale del nostro mandato e di cui siamo profondamente orgogliosi – sottolinea il sindaco di Orco Feglino Simone Durante -. Il nostro territorio è da tempo una palestra a cielo aperto per climber ed escursionisti di tutto il mondo. Grazie alla collaborazione con il CAI e alla visione del presidente Montani, nonché alla preziosa sinergia con Regione Liguria e la sensibilità sul tema del presidente Bucci, andremo a colmare la necessità di una struttura ricettiva dedicata, creando al contempo un polo educativo vitale per la sicurezza e la cultura dell’ambiente. Per un piccolo Comune come il nostro si tratta di una sfida progettuale e gestionale molto impegnativa, che stiamo portando avanti con grande determinazione proprio grazie a questa rete istituzionale, fiduciosi di concretizzare il progetto nei tempi prefissati”.

“Questo progetto interpreta pienamente l’idea di frequentazione della montagna che il Club Alpino Italiano porta avanti – dichiara il presidente del CAI Antonio Montani -: una montagna da conoscere e vivere con consapevolezza, rispetto e responsabilità. E tutto ciò non può che partire dalla conoscenza. Per questo, la creazione a Orco Feglino di un luogo dedicato alla formazione, alla sicurezza e all’educazione ambientale significa investire prima di tutto nella cultura della montagna, offrendo a tutti gli strumenti per comprenderne il valore e la fragilità. La zona di Orco Feglino e tutto il finalese è già frequentata da moltissime nostre scuole di arrampicata, noi vorremmo portarci anche l’escursionismo legandolo alla presenza del Sentiero Italia CAI e il cicloescursionismo, che è cosa diversa dal Downhill. Una presenza concreta in questo luogo iconico non fa altro che riaffermare il ruolo del CAI nella frequentazione della montagna”.

L’obiettivo condiviso da Regione Liguria, Comune di Orco Feglino e Club Alpino Italiano è ora quello di approfondire la proposta e definire il percorso necessario per trasformare questa prima ipotesi progettuale in un intervento concreto di riqualificazione e valorizzazione del territorio.