Centri antiviolenza, Invernizzi (Fdi): “Oltre 125mila euro per potenziare servizi e assistenza alle donne”

Savona. “Oltre 152mila euro per rafforzare la rete dei Centri Antiviolenza liguri, migliorare i servizi offerti e garantire una maggiore accessibilità anche alle persone con disabilità. Un intervento concreto che conferma l’attenzione delle istituzioni verso le donne vittime di violenza e verso le realtà che ogni giorno lavorano al loro fianco”. Lo dichiara Rocco Invernizzi, capogruppo regionale di Fratelli d’Italia.

Il decreto regionale dispone infatti il riparto di 152.083,51 euro tra gli undici Centri Antiviolenza accreditati della Liguria. Le risorse, inizialmente destinate all’istituzione di nuovi centri e rimaste disponibili dopo la chiusura dell’avviso pubblico senza richieste di contributo, vengono così interamente reinvestite per aumentare l’offerta e potenziare le strutture già operative.

“È importante che neppure un euro destinato al contrasto della violenza sulle donne rimanga inutilizzato – prosegue Invernizzi –. La scelta di destinare queste risorse ai centri già presenti significa sostenere direttamente chi garantisce ascolto, protezione e percorsi di autonomia alle donne che vivono situazioni drammatiche”.

In provincia di Savona sono previsti 11.652,11 euro per il Centro Antiviolenza Provinciale Telefono Donna di Savona e 10.180,94 euro per il Centro Artemisia Gentileschi di Albenga. Complessivamente il provvedimento regionale finanzia la rete ligure sulla base dell’attività svolta, delle prese in carico e degli orari di apertura delle strutture.

“Contrastare la violenza di genere significa affiancare alle leggi e alla prevenzione una rete territoriale forte, competente e facilmente accessibile. Regione Liguria continua a investire su questo fronte con risorse concrete, perché la tutela delle donne e della loro libertà deve restare una priorità delle istituzioni”, conclude Invernizzi.