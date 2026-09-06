Cengio, il sindaco ribatte alla minoranza: “Nessun intervento e proposta concreta”

Cengio. “Ho letto le dichiarazioni rilasciate dal capogruppo di minoranza relative alla riunione indetta dall’amministrazione comunale con la cittadinanza cengese. Personalmente ritengo che sia superfluo e inopportuno polemizzare con chi non lo merita. Mi limito ad una domanda… Ma perché il Sig. Marazzo pur avendone la piena e completa possibilità non è intervenuto nel corso del dibattito?”

Così il sindaco Francesco Dotta ribatte alle accuse dell’opposizione consiliare dopo l’incontro sui progetti futuri per la località valbormidese.

“Il sottoscritto, prima di chiudere l’assemblea ha chiesto più di una volta se vi erano ancora domande. Credo che per intervenire in diretta si debba affrontare la realtà, magari scomoda, ci vuole coraggio. Ecco perché le tastiere sono molto apprezzate e utilizzate da chi questo coraggio non lo possiede” aggiunge.

“La minoranza deve fare la propria parte nel rispetto della democrazia, su questo siamo tutti d’accordo, certamente, ma le contrapposizioni e le precisazioni devono fornite sui fatti reali, senza stravolgimenti, nel rispetto dovuto alle persone che tutti i giorni sono in Comune per cercare, magari non riuscendoci, di fare gli interessi della propria comunità”.

“Sono certo che le persone presenti in sala sappiano giudicare con serenità ed equità sulle tematiche dibattute” conclude il primo cittadino.