Cengio, bimbo di 4 anni investito da un’auto: trasportato in ospedale

Cengio. Probabile investimento pedonale questa mattina a Cengio, in piazza San Giuseppe.

Secondo quanto appreso, intorno alle 12.00, un’auto in transito avrebbe colpito un bimbo di 4 anni che stava attraversando la strada sulle strisce pedonali: la madre era poco distante.

Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto dei militi della Croce Rossa di Cengio e del 118: il piccolo, dopo le prime cure da parte dei sanitari, è stato trasportato all’ospedale San Paolo di Savona.

Stando alle prime informazioni, avrebbe riportato un trauma cranico a seguito della caduta sull’asfalto, tuttavia le sue condizioni non sarebbero giudicte gravi.

Ancora in fase di ricostruzione l’esatta dinamica dell’accaduto.