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Intervista

Celle Varazze, ultimo posto ma barra dritta per il presidente Mansueto: “Amirante resta al suo posto, la sua idea mi piace”

"I risultati ottenuti finora sono bugiardi, ma contro il Ligorna deve essere una battaglia. Ieri ho presentato Paolo Cioeta come direttore generale, è una persona di mia fiducia"

gianluca mansueto celle

L’inizio di stagione per il Celle Varazze non è stato semplice. Le Civette sono uscite dalla Coppa per mano del Millesimo e hanno perso le prime tre giornate. L’ultima, la sconfitta contro il Saluzzo per 3-1. Zero punti ma barra dritta per il presidente Gianluca Mansueto, soddisfatto sin qui del modo in cui la squadra sta lavorando.

Commenta Mansueto sulle prime partite: “I risultati non stanno dalla nostra parte, ma finora sono stati bugiardi. Soprattutto in Coppa e contro Derthona e Sanremese. La partita contro il Saluzzo invece è stata interpretata male, nonostante comunque il risultato non sia veritiero. Abbiamo anche subito tre rigori, tutti decisivi. La squadra sta lavorando bene. Questo è un gruppo dedito al lavoro, mister compreso. Ci fanno i complimenti, anche se sappiamo che contano i punti. Ma il campionato è lungo, non si possono fare bilanci. Sono soddisfatto di come stiamo lavorando. Siamo una squadra intraprendente, che osa“.

Per completare il parco dirigenziale è stata annunciata una nuova figura, legata al presidente: “Da ieri in società è entrato Paolo Cioeta, nel ruolo di direttore generale. È una persona di mia fiducia. Per 14 anni è stato dg della Nuova Tor Tre Teste. È una figura che mancava nel nostro club. Nei primi due mesi ci siamo concentrati su gravi problematiche dal punto di vista economico, anche se non c’era nessuna pendenza con i giocatori. Oggi la società è in sicurezza. Stiamo portando avanti la nostra idea, che comprende anche la crescita del settore giovanile e dell’attività di base”.

La soddisfazione per il lavoro del gruppo squadra permette a mister Savio Amirante di stare tranquillo. Il tecnico ha la piena fiducia della società: “Il mister l’abbiamo scelto noi. Ha un’idea di calcio che mi piace, è un grande lavoratore. Bisogna analizzare come avvengono i risultati, è facile chiedere subito la testa dell’allenatore. Invece il mister sta ancora al suo posto. Giusto ieri abbiamo parlato con i giocatori e con lo staff, per presentare Cioeta”.

Ora lo sguardo è volto alla sfida di domenica pomeriggio contro il Ligorna, un appuntamento già delicato all’Olmo-Ferro: “Adesso ripartiamo in vista della prossima partita. Il Ligorna è un’ottima squadra, ha solo un punto e quindi come noi ha voglia di rivalsa. Possiamo dire che sarà una battaglia senza esclusione di colpi“.

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