Celle Varazze, ultimo posto ma barra dritta per il presidente Mansueto: “Amirante resta al suo posto, la sua idea mi piace”

L’inizio di stagione per il Celle Varazze non è stato semplice. Le Civette sono uscite dalla Coppa per mano del Millesimo e hanno perso le prime tre giornate. L’ultima, la sconfitta contro il Saluzzo per 3-1. Zero punti ma barra dritta per il presidente Gianluca Mansueto, soddisfatto sin qui del modo in cui la squadra sta lavorando.

Commenta Mansueto sulle prime partite: “I risultati non stanno dalla nostra parte, ma finora sono stati bugiardi. Soprattutto in Coppa e contro Derthona e Sanremese. La partita contro il Saluzzo invece è stata interpretata male, nonostante comunque il risultato non sia veritiero. Abbiamo anche subito tre rigori, tutti decisivi. La squadra sta lavorando bene. Questo è un gruppo dedito al lavoro, mister compreso. Ci fanno i complimenti, anche se sappiamo che contano i punti. Ma il campionato è lungo, non si possono fare bilanci. Sono soddisfatto di come stiamo lavorando. Siamo una squadra intraprendente, che osa“.

Per completare il parco dirigenziale è stata annunciata una nuova figura, legata al presidente: “Da ieri in società è entrato Paolo Cioeta, nel ruolo di direttore generale. È una persona di mia fiducia. Per 14 anni è stato dg della Nuova Tor Tre Teste. È una figura che mancava nel nostro club. Nei primi due mesi ci siamo concentrati su gravi problematiche dal punto di vista economico, anche se non c’era nessuna pendenza con i giocatori. Oggi la società è in sicurezza. Stiamo portando avanti la nostra idea, che comprende anche la crescita del settore giovanile e dell’attività di base”.

La soddisfazione per il lavoro del gruppo squadra permette a mister Savio Amirante di stare tranquillo. Il tecnico ha la piena fiducia della società: “Il mister l’abbiamo scelto noi. Ha un’idea di calcio che mi piace, è un grande lavoratore. Bisogna analizzare come avvengono i risultati, è facile chiedere subito la testa dell’allenatore. Invece il mister sta ancora al suo posto. Giusto ieri abbiamo parlato con i giocatori e con lo staff, per presentare Cioeta”.

Ora lo sguardo è volto alla sfida di domenica pomeriggio contro il Ligorna, un appuntamento già delicato all’Olmo-Ferro: “Adesso ripartiamo in vista della prossima partita. Il Ligorna è un’ottima squadra, ha solo un punto e quindi come noi ha voglia di rivalsa. Possiamo dire che sarà una battaglia senza esclusione di colpi“.