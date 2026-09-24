Celle Varazze, saluta anche Umberto Barletta: “Difficile lasciare, ma lo faccio orgoglioso di me stesso”

Con un messaggio sui propri profili social, Umberto Barletta annuncia la fine della sua esperienza alla direzione generale del Celle Varazze. Dopo il nuovo scossone che ha visto l’esonero di Amirante, ecco un’altra partenza per le “Civette”.

Il messaggio di Barletta

Ci sono momenti in cui le parole sembrano non bastare. Dopo tre anni è arrivato il momento di salutare e scrivere queste righe non è affatto semplice. Tre anni possono sembrare tanti o pochi, ma quando li vivi con passione, sacrificio, emozioni e persone che diventano parte della tua quotidianità, il tempo smette di essere semplicemente tempo. Diventa vita.

Quando ho iniziato non avrei mai immaginato quanto mi sarei innamorato di questa societa’. Abbiamo gioito, sofferto, festeggiato (tanto), discusso, lavorato senza sosta e affrontato insieme momenti che porterò con me per sempre. Abbiamo raggiunto traguardi importanti, superato difficoltà e costruito qualcosa che va ben oltre il risultato di una partita o di una classifica. Perché alla fine, quello che rimane davvero, sono le persone.

RINGRAZIO tutti quelli che hanno condiviso con me questi tre anni. Ai dirigenti, agli allenatori, ai giocatori, ai collaboratori e a tutte le persone che, anche dietro le quinte, hanno dato qualcosa a me… alla squadra…. a questi colori. Grazie a chi mi ha sostenuto e anche a chi mi ha criticato: ogni confronto, ogni difficoltà e ogni momento vissuto insieme mi ha lasciato qualcosa. Grazie ai ragazzi sugli spalti che hanno fatto km e soprattutto sacrifici per seguirci. Grazie per avermi fatto sentire parte di qualcosa. Grazie ancora a tutti per esserci stati nei momenti belli e soprattutto in quelli più difficili. Porterò con me il vostro entusiasmo, le vostre voci, le vostre emozioni e tutti quei momenti che hanno reso speciale questo viaggio.

Oggi saluto i colori biancoblu’…. e faccio molta più fatica a salutare le persone, le amicizie e i ricordi che questi tre anni hanno lasciato nel mio cuore.

Me ne vado con un bagaglio pieno di emozioni e con la certezza di aver dato tutto quello che avevo, ogni giorno, per la maglia. Me ne vado orgoglioso di me stesso, consapevole di avere un carisma, una personalità e una veridicità che pochi in questo mondo possono vantare. Il calcio, prima o poi, ti porta a prendere strade diverse. Ma ci sono luoghi che non smettono mai di essere casa. Per me, il Celle Varazze sarà uno di quelli.

Non so cosa mi riserverà il futuro, ma so che una parte di me resterà sempre alla Natta. Grazie di cuore per questi tre anni…

PS: … Abbiate cura del mio boschetto che per 3 anni è stata la mia tribuna.

Grazie ancora….

Grazie Celle Varazze,

Grazie per tutto.

Per sempre uno di voi.