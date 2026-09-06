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Post partita

Celle Varazze, Amirante dopo la sconfitta con il Derthona: “Non ho mai avuto la sensazione che potessimo fare del male”

KO per le Civette alla prima di campionato, il mister: "Abbiamo combattuto ma ci è mancato il guizzo finale, dobbiamo restare tranquilli"

Dopo la sconfitta in Coppa, il Celle Varazze stecca anche l’esordio in campionato. Le Civette perdono 0-1 in casa contro il Derthona, decisivo il gol di Buongiorno dopo cinque minuti. L’espulsione di Nobile alla mezz’ora non è bastata ai biancoblù per pareggiare i conti.

Il commento di mister Savio Amirante nel post partita: “Non siamo partiti benissimo, sul gol c’è un nostro errore ma sono cose che capitano. Abbiamo avuto una buona reazione e la loro espulsione ci ha dato fiducia. I ragazzi si sono impegnati tanto, ma non ho mai avuto la sensazione che potessimo far male al Derthona. Abbiamo combattuto e fatto quello che dovevamo fare ma è mancata la spinta in più per buttare la palla dentro”.

C’è comunque fiducia da parte del tecnico: “La squadra ha lavorato bene, siamo stati propositivi. I ragazzi hanno sempre avuto il possesso del gioco senza mai subire una ripartenza. Sicuramente abbiamo fatto fatica a essere pungenti e ci è mancata la cosa più importante“.

Dal punto di vista tattico fin qui si è vista una squadra propositiva: “Stiamo cercando di lavorare su alcuni principi, a me piace avere il pallino del gioco. Poi ci saranno partite in cui ci difenderemo più bassi, ma a me piace difendermi con la palla tra i piedi. Da quando gli altri sono rimasti in dieci non abbiamo subito nulla: il problema non è la fase difensiva ma il guizzo finale“.

Sull’organico a disposizione e il prossimo impegno, Amirante afferma: “La squadra è molto giovane e dall’anno scorso sono rimasti quattro giocatori. C’è da lavorare ma i ragazzi si stanno applicando. Bisogna stare tranquilli. Sono sicuro che contro la Sanremese faremo un’ottima prestazione”.

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