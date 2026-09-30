Celle, tentativi di truffa: falsi dipendenti comunali cercano di entrare nelle abitazioni

Celle Ligure. “Alcune persone stanno tentando di entrare nelle abitazioni con la scusa di essere dipendenti comunali incaricati di effettuare analisi dell’acqua”. Attenzione alle truffe. È il sindaco Marco Beltrame a mettere in guardia. “Non è in corso alcuna attività di questo tipo” specifica.

“Né dipendenti del Comune di Celle Ligure, né operatori di IRETI stanno effettuando controlli o analisi delle acque presso le abitazioni”.

Il sindaco prosegue. “Non fate entrare nessuno in casa e, in caso di dubbi o comportamenti sospetti, contattate immediatamente le Forze dell’Ordine. Invitiamo soprattutto le persone anziane e più vulnerabili a prestare la massima attenzione e a informare familiari, amici e vicini”.