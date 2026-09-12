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Al via

Celle, partono i lavori per la riapertura delle ex gallerie del treno a levante del paese

Da lunedì prossimo, 14 settembre, chiusa la spiaggia in corrispondenza delle ex Colonie Milanesi, anche per gli interventi di rifacimento della scala di accesso

inizio cantiere lavori generica

Celle Ligure. Dal 14 settembre, lunedì prossimo, a Celle Ligure sarà chiusa la spiaggia di Levante, in corrispondenza delle ex Colonie Milanesi, “per consentire l’avvio dei lavori propedeutici alla riapertura delle gallerie e al rifacimento della scala di accesso alla spiaggia”. Lo annuncia il sindaco, Marco Beltrame. “Abbiamo scelto di partire subito perché aspettare significherebbe rimandare i lavori alla primavera 2027”. Ecco le altre motivazioni.

“Il materiale specifico previsto per l’asfaltatura delle gallerie, infatti, non viene prodotto continuativamente durante l’anno: la produzione disponibile in questo periodo è quella che ci permette di intervenire ora. La prossima finestra utile sarebbe ad aprile 2027”. Tutto pronto, quindi per l’intervento nella parte a levante del paese.

“Per questo abbiamo ritenuto importante cogliere l’opportunità e non perdere altri mesi. Un piccolo disagio – prosegue Beltrame – necessario per procedere con i lavori nei tempi tecnici disponibili. Attendere aprile 2027, infatti, non ci garantirebbe di riuscire a completare i lavori alle gallerie e riaprire la spiaggia in tempo per la prossima stagione estiva. Stiamo inoltre lavorando per fare in modo che in futuro spiaggia e gallerie siano accessibili sempre”. 

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