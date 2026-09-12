Celle, partono i lavori per la riapertura delle ex gallerie del treno a levante del paese

Celle Ligure. Dal 14 settembre, lunedì prossimo, a Celle Ligure sarà chiusa la spiaggia di Levante, in corrispondenza delle ex Colonie Milanesi, “per consentire l’avvio dei lavori propedeutici alla riapertura delle gallerie e al rifacimento della scala di accesso alla spiaggia”. Lo annuncia il sindaco, Marco Beltrame. “Abbiamo scelto di partire subito perché aspettare significherebbe rimandare i lavori alla primavera 2027”. Ecco le altre motivazioni.

“Il materiale specifico previsto per l’asfaltatura delle gallerie, infatti, non viene prodotto continuativamente durante l’anno: la produzione disponibile in questo periodo è quella che ci permette di intervenire ora. La prossima finestra utile sarebbe ad aprile 2027”. Tutto pronto, quindi per l’intervento nella parte a levante del paese.

“Per questo abbiamo ritenuto importante cogliere l’opportunità e non perdere altri mesi. Un piccolo disagio – prosegue Beltrame – necessario per procedere con i lavori nei tempi tecnici disponibili. Attendere aprile 2027, infatti, non ci garantirebbe di riuscire a completare i lavori alle gallerie e riaprire la spiaggia in tempo per la prossima stagione estiva. Stiamo inoltre lavorando per fare in modo che in futuro spiaggia e gallerie siano accessibili sempre”.