Celle, nuove poesie impresse su piastrelle lungo la parete che ricorda l’indimenticato Alberto Peluffo

Celle Ligure. La premiazione della 25esima edizione concorso nazionale di poesia “Giovani Senza Confini” è stata ancora una volta, lo scorso sabato, un momento di grande emozione in ricordo di Alberto Peluffo. Moltissime persone dalla galleria delle poesie sul lungomare “Sandro Pertini”.

A ricordare Alberto, che il mare si portò via nell’estate di 26 anni fa, è stata anche la sua compagna Valeria Berardi, con parole di grande intensità.

L’evento, organizzato dall’associazione culturale “Alberto Peluffo”, la cui presidente è la mamma Anna Ratto. Tema di questa ultima edizione: “Gli occhi di un animale hanno il potere di parlare uno straordinario linguaggio”. Ecco i vincitori. Sezione bambini/ragazzi.

Quinta poesia classificata: “La tigre”, di Edoardo Arlandini.

Quarta: “Gli animali provano delle emozion”, di Alice Occhipinti e Lucas Mascherpa.

Terza: “Lo sguardo del mio cane”, di Filippo De Rossi e Nicolò Fiorini. Seconda: “L’alfabeto degli sguardi” di Anna Dabbono. Primo posto: “Gli occhi di un animale”di Edoardo Cerruti. Scritta su piastrella.

Menzione speciale a Marco Venturino con “Un amico per la pelle” e a Pierluigi Noberasco con “Mamma gatta”. Anche queste due su piastrella.

Sezione adulti.

Terza classificata: “Il principe muto”, di Carla Fornasari. Seconda, “La dama nera”, di Alessandro Brusa. Prima, con relativa piastrella: “Il tuo sguardo”, di Andreina Carbone. Menzione speciale, con piastrella, per la poesia “La voce degli occhi”, di Serena Lombardo.

La giuria, presieduta da Anna Ratto era composta da Mariangela Calcagno insegnante e assessore alla Cultura del Comune di Varazze, Elvira Todeschi, insegnante e attrice, la dottoressa Marina Piombo e il professor Massimiliano Parodi.

La prima poesia classificata di entrambe le sezioni e le eventuali menzioni speciali, oltre all’attestato e al premio ricordo, sono anche scritte su una piastrella che fa bella mostra di sé sulla parete, insieme a quelle apposte nel corso degli anni. Ottima musica durante l’evento grazie a Camilla Zanchetta studentessa al conservatorio di Genova e al flautista Gianni Gollo. L’evento come sempre patrocinato dai Comuni di Varazze e Celle, presentato da Stefano Pastorino.

Presente il vicesindaco di Celle, Francesco Sorrentino; la consigliera delegata alla cultura, Emy Caviglia, il sindaco di Varazze, Luigi Pierfederici, l’assessore alla Cultura del Comune di Varazze, Mariangela Calcagno. Ha partecipato anche il consigliere regionale Alessandro Bozzano amico di Alberto Peluffo e della sua mamma.

Presente il dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo di Varazze e Celle, Armandino Memme e Andrea Caradonna.

Tra il pubblico lo scrittore Sergio Rilletti. Al banco premi Eleonora Caviglia. Audio e luci a cura di Jacopo Zunino. Le piastrelle sono realizzate dai ceramisti Marcello e Andrea Mannuzza. Come da tradizione, Salvatore le posiziona sulla parete che ricorda a tutti l’indimenticato Alberto.